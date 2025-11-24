अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जीएस मलिक समेत 110 पुलिस अधिकारियों को आज मिलेगा डीजीपी अवार्ड

Ahmedabad. अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मलिक सहित गुजरात पुलिस के 110 अधिकारी और कर्मचारियों को गुजरात पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का प्रशंसा अवार्ड मिलेगा। वर्ष 2024 में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के लिए डीजीपी विकास सहाय ने इन पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क-2024 देने की घोषणा की है। यह अवार्ड मंगलवार को गांधीनगर के कराई स्थित गुजरात पुलिस अकादमी (जीपीए) के सभागार में आयोजित समारोह में दिया जाएगा।
अहमदाबाद पुलिस आयुक्त मलिक ने पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने के बाद अहमदाबाद शहर में सीसीटीवी कैमरों के जाल को बढ़ाया। कई तकनीकों का उपयोग भी शुरू किया। आज सरकारी सीसीटीवी कैमरों के अलावा बड़े स्तर पर जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क शहर में मजबूत हुआ है। उसकी लाइव फीड भी शहर पुलिस कंट्रोलरूम को मिल रही है।
डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 2024 पाने वालों में डीजीपी कार्यालय में कार्यरत आईजी रैंक की अधिकारी गगनदीप गंभीर, सूरत शहर में कार्यरत आईजी रैंक के अधिकारी राघवेन्द्र वत्स, अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक विभाग के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) एन एन चौधरी भी शामिल हैं।
डीआईजी रैंक के अधिकारियों में अहमदाबाद शहर में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विधि चौधरी, हथियारधारी शाखा के डीआईजी विशाल कुमार वाघेला, नियुक्ति को प्रतीक्षारत आर वी चुड़ास्मा को भी डीजीपी प्रशंसा डिस्क देने की घोषणा की गई है।
अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच की उपायुक्त डॉ.लवीना सिन्हा सहित 10 एसपी स्तर के अधिकारियों को यह अवार्ड मिलेगा। इसमें इंटेलीजेंस एसपी डॉ.सुधीर कुमार देसाई, पश्चिम रेलवे अहमदाबाद एसपी यशपाल जगाणिया, कच्छ पूर्व के एसपी सागर बागमार, भावनगर के एसपी नितेश पांडे, सूरत ग्राम्य एसपी राजेश गढिया, छोटा उदेपुर एसपी आईजी शेख, सूरत शहर में डीसीपी लगधीर सिंह झाला, आईबी एसपी प्रफुल वाणिया और एसआरपीएफ ग्रुप दो की कमांडेंट डॉ.श्रुति महेता को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 2024 देने की घोषणा की गई है।
डीजीपी रैंक:1
आईजी रैंक-3
डीआईजी रैंक-3
एसपी रैंक- 10
पुलिस उपाधीक्षक-10
पीआई-15
पीएसआई-20
एएसआई-10
हेड कांस्टेबल-18
कांस्टेबल-19
