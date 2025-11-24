अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जीएस मलिक समेत 110 पुलिस अधिकारियों को आज मिलेगा डीजीपी अवार्ड

अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच की उपायुक्त डॉ.लवीना सिन्हा सहित 10 एसपी स्तर के अधिकारियों को यह अवार्ड मिलेगा। इसमें इंटेलीजेंस एसपी डॉ.सुधीर कुमार देसाई, पश्चिम रेलवे अहमदाबाद एसपी यशपाल जगाणिया, कच्छ पूर्व के एसपी सागर बागमार, भावनगर के एसपी नितेश पांडे, सूरत ग्राम्य एसपी राजेश गढिया, छोटा उदेपुर एसपी आईजी शेख, सूरत शहर में डीसीपी लगधीर सिंह झाला, आईबी एसपी प्रफुल वाणिया और एसआरपीएफ ग्रुप दो की कमांडेंट डॉ.श्रुति महेता को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 2024 देने की घोषणा की गई है।