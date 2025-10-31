Ahmedabad: मजाक में मुक्का मारना पड़ा महंगा, सहकर्मी गार्ड ने मारी गोली

एक महीने पहले मजाक मस्ती के दौरान इमरान ने महेश के पेट में मुक्का मार दिया था, जिससे उसके पेट में दो से तीन दिन दर्द रहा। इस बात पर दोनों में कहासुनी हुई थी। बोलना भी बंद कर दिया था। ऐसे में 30 अक्टूबर की दोपहर को महेश ने इमरान के ऊपर फायरिंग कर दी। इस घटना में वह जख्मी हो गया। उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इमरान की शिकायत पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करते हुए आरोपी महेश महेरिया को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है।