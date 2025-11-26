अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खुला आधुनिक एसी वेटिंग हॉल, 250 यात्रियों की क्षमता

अहमदाबाद. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक एसी वेटिंग हॉल की शुरुआत की गई है। बुधवार को इसका लोकार्पण अहमदाबाद पश्चिम के सांसद दिनेश मकवाणा और विधायक कौशिक जैन ने किया। लगभग 4,240 वर्ग फीट में बने इस हॉल में 250 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है।

हॉल को आधुनिक डिजाइन , स्वच्छ वातावरण और बेहतर यात्री अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहां वयस्कों के लिए 20 रुपए प्रति घंटा, जबकि 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 10 रुपए प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया है।