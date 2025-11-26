अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खुला आधुनिक एसी वेटिंग हॉल, 250 यात्रियों की क्षमता

अहमदाबाद. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक एसी वेटिंग हॉल की शुरुआत की गई है। बुधवार को इसका लोकार्पण अहमदाबाद पश्चिम के सांसद दिनेश मकवाणा और विधायक कौशिक जैन ने किया। लगभग 4,240 वर्ग फीट में बने इस हॉल में 250 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है।
हॉल को आधुनिक डिजाइन , स्वच्छ वातावरण और बेहतर यात्री अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहां वयस्कों के लिए 20 रुपए प्रति घंटा, जबकि 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 10 रुपए प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया है।
हॉल में कई तरह की सुविधाएं होंगी। इनमें पेयजल और रिफ्रेशमेंट स्टॉल, हॉट व कोल्ड बेवरेज, स्नैक्स, लाइट मील, ब्रेकफास्ट व बेकरी आइटम, सेल्फ-डिस्पेंसिंग मशीन से गैर मादक पेय और चाय-कॉफी बाजार दरों पर उपलब्ध होंगी। साथ ही यात्रियों के लिए ट्रैवल डेस्क, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, टॉयलेटरीज व दवाइयां, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग स्वच्छ शौचालय व स्नानघर, गर्म पानी के लिए गीजर की सुविधा, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट भी होंगे।
अहमदाबाद मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अजय सोलंकी के अनुसार यह वेटिंग हॉल यात्रियों को साफ, सुरक्षित और शांत वातावरण में आरामदायक प्रतीक्षा का अनुभव देगा। तापमान नियंत्रित कमरे की वजह से यात्रियों की थकान भी कम होगी। यह सुविधा विशेषकर लंबी दूरी के यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ा राहत विकल्प साबित होगी। जल्द ही यहां ट्रेवल कियोस्क भी शुरू किया जाएगा, जिससे यात्री अहमदाबाद से विभिन्न शहरों के टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे।
