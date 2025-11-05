अहमदाबाद में दृश्यम फिल्म जैसी घटना, हत्या कर युवक को घर में ही दफनाया, एक वर्ष बाद गुत्थी सुलझी

आरोपी इमरान ने कबूल किया कि रूबी अंसारी नामक एक महिला के साथ उसके प्रेम संबंध हैं और रूबी समीर बिहारी की पत्नी है। इमरान से प्रेम संबंध होने की बात जब समीर को पता चली तो दोनों (पति-पत्नी) के बीच झगड़ा भी हुआ था। इससे नाराज होकर पत्नी रूबी ने अपने प्रेमी इमरान तथा इमरान के दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर करीब एक वर्ष पूर्व समीर बिहारी की हत्या कर दी। गला रेत कर हत्या करने के बाद शव को रसोई में ही गाढ़ दिया। आरोपी ने शव को दफनाने की जगह भी बताई है। उस जगह से मृतक के अवशेष मिले हैं। अवशेष से डीएनए नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं।