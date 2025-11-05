अहमदाबाद में दृश्यम फिल्म जैसी घटना, हत्या कर युवक को घर में ही दफनाया, एक वर्ष बाद गुत्थी सुलझी

मृतक के घर की रसोई में शव को बरामद करने के लिए खुदाई करता मजदूर।
अहमदाबाद शहर के सरखेज स्थित फतेहवाड़ी में दृश्यम फिल्म की कहानी जैसी घटना सामने आई है। जिसमें एक वर्ष पूर्व की गई युवक की हत्या की गुत्थी शहर क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और घर की ही रसोई में गड्ढा कर शव को दफना दिया था। इस आरोप में क्राइम ब्रांच ने मृतक की पत्नी रूबी, उसके प्रेमी इमरान, रहीम शेख (22), मोहिसन पठान (20) को गिरफ्तार कर लिया है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार फतेहवाडी स्थित रो-हाउस में रहने वाले मोहम्मद इसराइल उर्फ समीर बिहारी अंसारी नामक एक युवक के पिछले एक वर्ष से गायब होने की जानकारी मिली थी। वह इस अंतराल में अपने बिहार स्थित गांव भी नहीं पहुंचा । इस मामले में शंका के घेरे में आए फतेहवाड़ी में गोकुलधाम सोसाइटी निवासी इमरान वाघेला नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उस दौरान उसने समीर बिहारी की हत्या की बात कबूल की।
आरोपी इमरान ने कबूल किया कि रूबी अंसारी नामक एक महिला के साथ उसके प्रेम संबंध हैं और रूबी समीर बिहारी की पत्नी है। इमरान से प्रेम संबंध होने की बात जब समीर को पता चली तो दोनों (पति-पत्नी) के बीच झगड़ा भी हुआ था। इससे नाराज होकर पत्नी रूबी ने अपने प्रेमी इमरान तथा इमरान के दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर करीब एक वर्ष पूर्व समीर बिहारी की हत्या कर दी। गला रेत कर हत्या करने के बाद शव को रसोई में ही गाढ़ दिया। आरोपी ने शव को दफनाने की जगह भी बताई है। उस जगह से मृतक के अवशेष मिले हैं। अवशेष से डीएनए नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं।
इस मामले में आरोपी इमरान वाघेला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे रिमांड की मांग के साथ अदालत में पेश किया गया है। मृतक की पत्नी व अन्य दो आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। जांच में पता चला कि मृतक समीर अहमदाबाद में मजदूरी करता था। मृतक मूल रूप से बिहार के सिवान जिले का है। वर्ष 2016 में उसने रूबी से शादी की थी और वह अहमदाबाद रहने के लिए आ गए थे। इस बीच पिछले वर्ष समीर बिहारी गायब हो गया था। इसके बाद उसकी हत्या किए जाने की बात सामने आई है।
