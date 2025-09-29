स्वदेशी उत्पादों का ग्लोबल मंच बनेगा अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल, 5 दिसंबर से होगा आगाज

मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के आयोजन की रूपरेखा को लेकर कहा कि इस वर्ष जीयू के मैदान में वेडिंग डेस्टिनेशन जोन सहित अलग-अलग जोन स्थापित किए जाएं। शॉपिंग फेस्टिवल में एक ही स्थल पर विभिन्न वस्तुएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएं। एनआरआई-एनआरजी, विदेशी सैलानी को देखते हुए परंपरागत खानपान, हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक प्रस्तुति की भी व्यवस्था करने को कहा गया है। इस फेस्टिवल के लिए गठित की गई एडवाइजरी कमेटी सभी पहलुओं को शामिल कर इस बारे में एक विस्तृत योजना तैयार करे। सीएम ने गत वर्ष के फेस्टिवल की समीक्षा की और कहा कि इस वर्ष का फेस्टिवल वोकल फॉर लोकल को गति देने वाला होना चाहिए।