Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

स्वदेशी उत्पादों का ग्लोबल मंच बनेगा अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल, 5 दिसंबर से होगा आगाज

-16 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस फेस्टिवल को लेकर गांधीनगर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Sep 29, 2025

Ahmedabad Shopping festival Meeting

Ahmedabad. शहर में इस साल का शॉपिंग फेस्टिवल स्वदेशी उत्पादों का ग्लोबल मंच बनेगा। 5 दिसंबर से शुरू होकर 16 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस फेस्टिवल के आयोजन को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि इस वर्ष अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में स्वदेशी उत्पादों को ग्लोबल अपील के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। गुजरात सरकार और अहमदाबाद महानगर पालिका इसका आयोजन करेगी।

इसके लिए अहमदाबाद शहर के बाजारों को अलग-अलग थीमों के साथ विकसित कर देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल की इमेज को व्यापक बनाने पर चर्चा की गई।

बैठक में सहकारिता एवं उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, मुख्य सचिव पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी. नटराजन, जीएसटी आयुक्त राजीव टोपनो, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एम. थेन्नारसन, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव अवंतिका सिंह, अहमदाबाद महानगर पालिका के आयुक्त बंछानिधि पाणि और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

सब कुछ मिलता है की भी बनाएं इमेज

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस वर्ष फेस्टिवल में इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाए, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को आकर्षित करने में सफलता मिले। इसके साथ ही आम लोगों के बीच एक ऐसी इमेज बने कि यहां सब कुछ मिलता है।

जीयू मैदान में वेडिंग डेस्टिनेशन जोन

मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के आयोजन की रूपरेखा को लेकर कहा कि इस वर्ष जीयू के मैदान में वेडिंग डेस्टिनेशन जोन सहित अलग-अलग जोन स्थापित किए जाएं। शॉपिंग फेस्टिवल में एक ही स्थल पर विभिन्न वस्तुएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएं। एनआरआई-एनआरजी, विदेशी सैलानी को देखते हुए परंपरागत खानपान, हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक प्रस्तुति की भी व्यवस्था करने को कहा गया है। इस फेस्टिवल के लिए गठित की गई एडवाइजरी कमेटी सभी पहलुओं को शामिल कर इस बारे में एक विस्तृत योजना तैयार करे। सीएम ने गत वर्ष के फेस्टिवल की समीक्षा की और कहा कि इस वर्ष का फेस्टिवल वोकल फॉर लोकल को गति देने वाला होना चाहिए।

गत वर्ष के फेस्टिवल में पहुंचे थे 25 लाख लोग

मुख्यमंत्री के समक्ष गत वर्ष आयोजित अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल की का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया गया कि पिछले वर्ष 25 लाख से अधिक लोगों ने शॉपिंग फेस्टिवल का लाभ उठाया था। अलग-अलग ब्रांड की 5112 दुकानें लगाई गई थीं। अच्छी बिक्री हुई।फेस्टिवल में डेकोरेटिव लाइटिंग, फेस्टिवल स्थलों पर आने-जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा, पार्किंग तथा मेडिकल इमरजेंसी सहित जरूरी सुविधाएं प्रदान की गई थीं। इस वर्ष भी जरूरी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

29 Sept 2025 10:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / स्वदेशी उत्पादों का ग्लोबल मंच बनेगा अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल, 5 दिसंबर से होगा आगाज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

भारतीयों पर यूरोपियन पैटर्न फिट नहीं, कम रिस्क स्कोर फिर भी हार्ट अटैक

अहमदाबाद

बोरवेल में फंसे बच्चों को बचाने के लिए आइआइटी गांधीनगर ने विकसित की स्वदेशी प्रणाली

IIT Gandhinagar
अहमदाबाद

विश्व में 1 अरब लोगों के साथ तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है हिंदी : यादव

अहमदाबाद

मालवीय के पदचिन्हों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में देना होगा योगदान : प्रो. दूबे

अहमदाबाद

Ahmedabad: तटीय इलाकों में बारिश-तेज हवाएं चलेंगी, समुद्री हलचल बढ़ने की आंशका, बंदरगाहों पर लगाए 3 नंबर के सिग्नल

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.