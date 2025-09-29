स्वदेशी उत्पादों का ग्लोबल मंच बनेगा अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल, 5 दिसंबर से होगा आगाज

Ahmedabad. शहर में इस साल का शॉपिंग फेस्टिवल स्वदेशी उत्पादों का ग्लोबल मंच बनेगा। 5 दिसंबर से शुरू होकर 16 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस फेस्टिवल के आयोजन को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि इस वर्ष अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में स्वदेशी उत्पादों को ग्लोबल अपील के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। गुजरात सरकार और अहमदाबाद महानगर पालिका इसका आयोजन करेगी।
इसके लिए अहमदाबाद शहर के बाजारों को अलग-अलग थीमों के साथ विकसित कर देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल की इमेज को व्यापक बनाने पर चर्चा की गई।
बैठक में सहकारिता एवं उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, मुख्य सचिव पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी. नटराजन, जीएसटी आयुक्त राजीव टोपनो, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एम. थेन्नारसन, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव अवंतिका सिंह, अहमदाबाद महानगर पालिका के आयुक्त बंछानिधि पाणि और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस वर्ष फेस्टिवल में इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाए, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को आकर्षित करने में सफलता मिले। इसके साथ ही आम लोगों के बीच एक ऐसी इमेज बने कि यहां सब कुछ मिलता है।
मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के आयोजन की रूपरेखा को लेकर कहा कि इस वर्ष जीयू के मैदान में वेडिंग डेस्टिनेशन जोन सहित अलग-अलग जोन स्थापित किए जाएं। शॉपिंग फेस्टिवल में एक ही स्थल पर विभिन्न वस्तुएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएं। एनआरआई-एनआरजी, विदेशी सैलानी को देखते हुए परंपरागत खानपान, हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक प्रस्तुति की भी व्यवस्था करने को कहा गया है। इस फेस्टिवल के लिए गठित की गई एडवाइजरी कमेटी सभी पहलुओं को शामिल कर इस बारे में एक विस्तृत योजना तैयार करे। सीएम ने गत वर्ष के फेस्टिवल की समीक्षा की और कहा कि इस वर्ष का फेस्टिवल वोकल फॉर लोकल को गति देने वाला होना चाहिए।
मुख्यमंत्री के समक्ष गत वर्ष आयोजित अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल की का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया गया कि पिछले वर्ष 25 लाख से अधिक लोगों ने शॉपिंग फेस्टिवल का लाभ उठाया था। अलग-अलग ब्रांड की 5112 दुकानें लगाई गई थीं। अच्छी बिक्री हुई।फेस्टिवल में डेकोरेटिव लाइटिंग, फेस्टिवल स्थलों पर आने-जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा, पार्किंग तथा मेडिकल इमरजेंसी सहित जरूरी सुविधाएं प्रदान की गई थीं। इस वर्ष भी जरूरी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है।
