सत्ता, जमीन और सौदेबाज़ी: 1500 करोड़ के घोटाले में पूर्व कलेक्टर ED के शिकंजे में

यह कार्रवाई 23 दिसंबर 2025 को की गई छापेमारी के बाद हुई, जब ईडी ने तत्कालीन सुरेंद्रनगर कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर रेड की थी। उसी दिन ईडी के एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), सुरेंद्रनगर में राजेंद्र पटेल, उप मामलतदार चंद्रसिंह मोरी, कलेक्ट्रेट क्लर्क मयूर गोहिल और कलेक्टर के निजी सहायक जयराजसिंह ज़ाला के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। इन घटनाओं के बाद राजेंद्र पटेल का तबादला कर दिया गया था।