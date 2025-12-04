4 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

अहमदाबाद: 1475 करोड के 53 विकास कार्यों को स्थायी समिति की मंजूरी

सबसे अधिक वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कमेटी के 23 कार्य

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Dec 04, 2025

Ahmedabad महानगरपालिका की गुरुवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के 53 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इन पर अनुमानित 1475 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक 23 कार्य वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कमेटी के हैं, जिन पर लगभग 1252 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा रोड्स एंड बिल्डिंग कमेटी के 18 कार्यों पर करीब 138 करोड़ और हॉस्पिटल कमेटी के दो कार्यों पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मनपा के अनुसार, शहर में 110 वर्ष पूर्व बनी खारीकट नहर को दूसरे चरण में विकसित करने के लिए एक हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च होने का अनुमान है।

राणिप वार्ड में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स

राणिप वार्ड में प्रमुख बंग्लोज के सामने 43.82 करोड़ की लागत से 13,120 वर्गमीटर प्लॉट पर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेगा। इसमें चार कोर्ट, मल्टीपरपज हॉल, टेबल टेनिस, स्कॉश कोर्ट, जिम, एडमिन एरिया, मेडिकल रूम, ज्यूस बार, पार्किंग, फूड कोर्ट, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, पिकलबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी।

चांदखेड़ा में सीनियर सिटीजन पार्क व सब्जी मार्केट

पश्चिम ज़ोन के चांदखेड़ा वार्ड स्थित स्नेह प्लाज़ा रोड पर 49.55 लाख की लागत से सीनियर सिटीजन पार्क बनेगा। इसमें गज़ेबो, गार्डन, टॉयलेट और वॉकवे की सुविधा होगी। वहीं, टीपी रोड 22 के अंतर्गत 1806 वर्गमीटर प्लॉट पर 3.86 करोड़ की लागत से सब्जी मार्केट बनाया जाएगा, जिसमें पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी।

नारणपुरा में तैयार होगा खेल का मैदान

नारणपुरा वार्ड के टीपी 29 क्षेत्र में खुले प्लॉट को 3.46 करोड़ की लागत से प्ले ग्राउंड का रूप दिया जाएगा। 3151 वर्गमीटर में बनने वाले इस मैदान में 262 वर्गमीटर पार्किंग एरिया होगा। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय तथा वॉकवे भी होंगे। यह मैदान नौ माह में तैयार हो जाएगा।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद: 1475 करोड के 53 विकास कार्यों को स्थायी समिति की मंजूरी

