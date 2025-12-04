अहमदाबाद: 1475 करोड के 53 विकास कार्यों को स्थायी समिति की मंजूरी

Ahmedabad महानगरपालिका की गुरुवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के 53 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इन पर अनुमानित 1475 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक 23 कार्य वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कमेटी के हैं, जिन पर लगभग 1252 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा रोड्स एंड बिल्डिंग कमेटी के 18 कार्यों पर करीब 138 करोड़ और हॉस्पिटल कमेटी के दो कार्यों पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मनपा के अनुसार, शहर में 110 वर्ष पूर्व बनी खारीकट नहर को दूसरे चरण में विकसित करने के लिए एक हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च होने का अनुमान है।