अहमदाबाद

Ahmedabad: कपड़ा, लोहा व्यापारियों को लगाई करोड़ों की चपत, 3 मामले दर्ज

-दिल्ली के व्यापारियों पर 2.64 करोड़ की ठगी का आरोप

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 27, 2025

Crime Branch

Ahmedabad. शहर के कपड़ा और लोहे के पाइप, पतरे का व्यापार करने वाले व्यापारियों को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज हुई हैं।

दिल्ली निवासी व्यापारी दंपती संजय पांडे, निरुपमा पांडे ने तीन कपड़ा दलाल-महेश जवर, मयंक खन्ना और पुरुषोत्तम शर्मा के साथ मिलकर अहमदाबाद के कपड़ा (डेनिम फेब्रिक) व्यापारी नीरव कनोडिया व दो अन्य व्यापारियों को 2.64 करोड़ की चपत लगाई है। नीरव ने 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच में इन पांचों के विरुद्ध विश्वासघात, ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि अप्रेल 2019 में संजय और निरुपमा पांडे अहमदाबाद में सारंगपुर स्थित नीरव की दुकान आए थे। खुद को बड़ा कपड़ा व्यापारी बताते हुए 90 दिन में बिल का भुगतान करने का वादा कर, विश्वास जीत लिया। 27 अप्रेल 2019 से 6 जून 2022 के दौरान 8.34 करोड़ का माल ऑर्डर देकर खरीदा। 90 दिन की जगह देरी से 6.76 करोड़ का भुगतान किया। बकाया के 1.58 करोड़ रुपए बार-बार मांगने पर भी नहीं चुकाए।

ऐसे में वर्ष 2024 में वे दिल्ली में दिए गए पते पर पहुंचे तो पता चला कि दंपती दुकान बंद कर कहीं चला गया है। इस बीच नीरव को पता चला कि उनकी तरह ही दंपती ने नारोल में व्यापार करने वाले आदित्य अग्रवाल से दलाल महेश जवर के जरिए 64.98 लाख का माल खरीदने के बाद भुगतान नहीं किया। मयंक खन्ना और पुरुषोत्तम शर्मा के जरिए 9.17 लाख का माल खरीदकर भुगतान नहीं किया। अन्य व्यापारी रमेश तायल से 31.85 लाख का माल खरीदने के बाद भुगतान नहीं किया है। मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की न्यू क्लॉथ मार्केट इकाई को सौंपी है।

पिता-पुत्र पर 91 लाख की चपत लगाने का आरोप

Ahmedabad. शहर के कालूपुर साकार बाजार में रेडीमेड नाइटी कपड़ों का व्यापार करने वाले रितेश मोटवाणी ने पिता-पुत्र महेश बगनाणी और घनश्याम बगनाणी के विरुद्ध 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच में 91 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि दलाली करने वाले महेश बगनानी ने उनके पुत्र घनश्याम बगनानी के साथ व्यापार शुरू करने पर 30 दिन में पेमेंट का भरोसा देकर 2018 में साथ में व्यापार शुरू किया। 23-8-2018 से 13-4-2021 तक 3.28 करोड़ रुपए का माल उनसे लिया। इसमें से 24-4-2022 तक 2.37 करोड़ ही चुकाए। बकाया 91.47 लाख अब तक नहीं देकर विश्वासघात किया है। इस मामले की जांच भी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा को सौंपी गई है।

लोहा व्यापारी शाह बंधुओं को लगाई 1.29 करोड़ की चपत

Ahmedabad. शहर के लोहा व्यापारी निमिष शाह और उनके भाई मनीष शाह को 1.29 करोड़ की चपत लगाने का मामला 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। निमिष शाह की ओर से दर्ज कराई एफआइआर में उन्होंने व्यापारी दीपक राठौड़ और हितेश पंचाल पर विश्वासघात और ठगी का आरोप लगाया है। आरोप है कि इन दोनों ने 21 दिसंबर 2024 से 12 फरवरी 2025 के दौरान शाह बंधुओं के पास से 2.33 करोड़ का माल लिया। उसमें से 1.15 करोड़ का भुगतान किया। बकाया के 1.18 करोड़ का भुगतान नहीं करके विश्वासघात किया है। अन्य सामान के भी बकाया नहीं देकर कुल 1.29 करोड़ की धोखाधड़ी की है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: कपड़ा, लोहा व्यापारियों को लगाई करोड़ों की चपत, 3 मामले दर्ज

