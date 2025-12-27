Ahmedabad: कपड़ा, लोहा व्यापारियों को लगाई करोड़ों की चपत, 3 मामले दर्ज

दिल्ली निवासी व्यापारी दंपती संजय पांडे, निरुपमा पांडे ने तीन कपड़ा दलाल-महेश जवर, मयंक खन्ना और पुरुषोत्तम शर्मा के साथ मिलकर अहमदाबाद के कपड़ा (डेनिम फेब्रिक) व्यापारी नीरव कनोडिया व दो अन्य व्यापारियों को 2.64 करोड़ की चपत लगाई है। नीरव ने 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच में इन पांचों के विरुद्ध विश्वासघात, ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि अप्रेल 2019 में संजय और निरुपमा पांडे अहमदाबाद में सारंगपुर स्थित नीरव की दुकान आए थे। खुद को बड़ा कपड़ा व्यापारी बताते हुए 90 दिन में बिल का भुगतान करने का वादा कर, विश्वास जीत लिया। 27 अप्रेल 2019 से 6 जून 2022 के दौरान 8.34 करोड़ का माल ऑर्डर देकर खरीदा। 90 दिन की जगह देरी से 6.76 करोड़ का भुगतान किया। बकाया के 1.58 करोड़ रुपए बार-बार मांगने पर भी नहीं चुकाए।