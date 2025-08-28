Ahmedabad: डिजिटल अरेस्ट कर 8 करोड़ ठगने वाले तीन गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच के तहत अहमदाबाद पालडी निवासी सीनियर सिटीजन को 28 जुलाई से 12 अगस्त तक क्राइम ब्रांच मुंबई लिखे मोबाइल नंबर से आरोपियों ने वॉट्सएप कॉल किया। खुद को ईडी मुंबई का कर्मी बताया। सीनियर सिटीजन से कहा कि नरेश गोयल जेट एयरवेज स्केम मनी लॉन्डरिंग केस की जांच में पता चलाकि केनरा बैंक खाते में जमा पांच लाख में आपकी लिप्तता है। जांच में सहयोग न करने पर कोर्ट से 40 दिन की कस्टडी रिमांड लेकर गिरफ्तार किया जाएगा। यह बात किसी को नहीं बताने के लिए कहा। सहयोग करने पर वीडियो कॉल से कोर्ट में पेश करने की बात कही।