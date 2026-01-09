9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

अहमदाबाद में हर 10 किमी पर बनेगा फायर स्टेशन, तीन को मंजूरी भी दी

पर्यावरण के हित में स्टील की अर्थी की भी पहल

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 09, 2026

fire brigade Ahmedabad

File photo

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने शहर की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दाणी ने बताया कि अहमदाबाद शहर में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। फिलहाल तीन नए फायर स्टेशन को मंजूरी दी गई है। इस कदम से आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में जनसंख्या और यातायात के बढ़ते दबाव के बीच फायर सेफ्टी को मजबूत करना आवश्यक है। 10 किलोमीटर पर फायर स्टेशन होने से किसी भी क्षेत्र में आग या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत सहायता पहुंच सकेगी। यह निर्णय शहर की आपातकालीन सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के श्मशानों में पारंपरिक लकड़ी और बांस की अर्थियों की जगह टिकाऊ स्टेनलेस स्टील की अर्थियां लगाने का भी निर्णय लिया गया। इस कदम से लकड़ी की कटाई में कमी आएगी और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

हाटकेश्वर ब्रिज को तोड़ने का 80 फीसदी कार्य पूरा

उन्होंने कहा कि हाटकेश्वर ब्रिज के तोड़ने का 80 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है। शहर में ट्रैफिक समस्या के निवारण के लिए ब्रिजों के आसपास व सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमणों को हटाने का कार्य जारी रहेगा। मनपा ने ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

09 Jan 2026 10:43 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद में हर 10 किमी पर बनेगा फायर स्टेशन, तीन को मंजूरी भी दी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

उत्तरायण के दिन इमरजेंसी मामलों में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान

Ahmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: कांस्टेबल को मारने की कोशिश, बोनट पर डेढ़ किलोमीटर तक लटका दौड़ाई कार

Ahmedabad Sola Police
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र नो कैटल जोन घोषित

Narendra Modi Stadium
अहमदाबाद

Ahmedabad: हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, युवती सहित दो गिरफ्तार

Ahmedabad cyber crime
अहमदाबाद

Somnath Swabhiman Parv : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: गुजरात के चार शहरों से विशेष ट्रेनों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Somnath Swabhiman Parv
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.