अहमदाबाद में हर 10 किमी पर बनेगा फायर स्टेशन, तीन को मंजूरी भी दी

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने शहर की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दाणी ने बताया कि अहमदाबाद शहर में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। फिलहाल तीन नए फायर स्टेशन को मंजूरी दी गई है। इस कदम से आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में जनसंख्या और यातायात के बढ़ते दबाव के बीच फायर सेफ्टी को मजबूत करना आवश्यक है। 10 किलोमीटर पर फायर स्टेशन होने से किसी भी क्षेत्र में आग या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत सहायता पहुंच सकेगी। यह निर्णय शहर की आपातकालीन सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।