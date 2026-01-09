अहमदाबाद में हर 10 किमी पर बनेगा फायर स्टेशन, तीन को मंजूरी भी दी

File photo
अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने शहर की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दाणी ने बताया कि अहमदाबाद शहर में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। फिलहाल तीन नए फायर स्टेशन को मंजूरी दी गई है। इस कदम से आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में जनसंख्या और यातायात के बढ़ते दबाव के बीच फायर सेफ्टी को मजबूत करना आवश्यक है। 10 किलोमीटर पर फायर स्टेशन होने से किसी भी क्षेत्र में आग या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत सहायता पहुंच सकेगी। यह निर्णय शहर की आपातकालीन सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के श्मशानों में पारंपरिक लकड़ी और बांस की अर्थियों की जगह टिकाऊ स्टेनलेस स्टील की अर्थियां लगाने का भी निर्णय लिया गया। इस कदम से लकड़ी की कटाई में कमी आएगी और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हाटकेश्वर ब्रिज के तोड़ने का 80 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है। शहर में ट्रैफिक समस्या के निवारण के लिए ब्रिजों के आसपास व सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमणों को हटाने का कार्य जारी रहेगा। मनपा ने ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया है।
