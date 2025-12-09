Ahmedabad: मरीज बनकर पहुंचे दो लोगों ने हॉस्पिटल से पार किए पांच लाख

Ahmedabad. शहर के वाडज थाना क्षेत्र में आयकर चार रास्ते के पास स्थित आचार्य स्वास्थ्य केन्द्र (हॉस्पिटल) में मरीज बनकर पहुंचे दो शातिर लोगों ने पांच लाख रुपए की नकदी पार कर दी।सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना की गुत्थी को जोन-1 डीसीपी की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने मंगलवार को सुलझाने में सफलता पाई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कार, डेढ़ लाख की नकदी, तीन मोबाइल फोन सहित 5.28 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है।
जोन-1 एलसीबी के तहत पकड़े गए आरोपियों में राजकुमार शर्मा (55) चांदखेडा में सिद्धि चक्र अपार्टमेंट में रहता है। यह मूलरूप से मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की मेंहगांव तहसील के अमेर गांव का रहने वाला है। जबकि दूसरा आरोपी ब्रिजकिशोर श्रीवास (52) नवा वाडज व्यासवाडी श्रीनाथ अपार्टमेंट में रहता है। यह दोनों ही कलर का काम करते हैं।
पुलिस के तहत आरोपी राजकुमार शर्मा उसके साथी ब्रिजकिशोर के साथ 30 नवंबर को इस हॉस्पिटल में पहुंचा था। राजकुमार ने कमर दर्द की शिकायत की। शिकायतकर्ता डॉ.हर्षित के पिता डॉ.प्रवीण आचार्य से बातचीत की। प्रवीणभाई ने हाथ में एक घड़ी पहनी थी, राजकुमार ने प्रवीणभाई को बातों में व्यस्त करते हुए देखने के लिए घड़ी मांगी। बाद में चिकित्सक को कुर्सी से खड़ा करने में मदद के बहाने से वह उनकी कुर्सी के पीछे जा पहुंचा। उसने शातिर तरीके से टेबल के नीचे रखे ड्रॉअर में रखे पांच लाख रुपए (नकद) चोरी कर लिए। उसके बाद आरोपी ने बड़ी ही चतुराई से यह नकदी उसके साथी ब्रिजप्रकाश को दे दी, जिसे लेकर वह बाहर निकल गया। नकदी को लेकर बाहर निकलते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें धर दबोचा।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी राजकुमार ने चोरी के इन पैसों में से 80 हजार रुपए में आईफोन 16 खरीदा। इसके अलावा म.प्र.के ग्वालियर जाकर मौज शौक में खर्च कर दिए। आरोपी राजकुमार सातवीं तक ही पढ़ा है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग