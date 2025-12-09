Ahmedabad: मरीज बनकर पहुंचे दो लोगों ने हॉस्पिटल से पार किए पांच लाख

पुलिस के तहत आरोपी राजकुमार शर्मा उसके साथी ब्रिजकिशोर के साथ 30 नवंबर को इस हॉस्पिटल में पहुंचा था। राजकुमार ने कमर दर्द की शिकायत की। शिकायतकर्ता डॉ.हर्षित के पिता डॉ.प्रवीण आचार्य से बातचीत की। प्रवीणभाई ने हाथ में एक घड़ी पहनी थी, राजकुमार ने प्रवीणभाई को बातों में व्यस्त करते हुए देखने के लिए घड़ी मांगी। बाद में चिकित्सक को कुर्सी से खड़ा करने में मदद के बहाने से वह उनकी कुर्सी के पीछे जा पहुंचा। उसने शातिर तरीके से टेबल के नीचे रखे ड्रॉअर में रखे पांच लाख रुपए (नकद) चोरी कर लिए। उसके बाद आरोपी ने बड़ी ही चतुराई से यह नकदी उसके साथी ब्रिजप्रकाश को दे दी, जिसे लेकर वह बाहर निकल गया। नकदी को लेकर बाहर निकलते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें धर दबोचा।