Ahmedabad: एसजी हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दुपहिया वाहन चालक की मौत

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।ऐसी ही एक घटना सोमवार को सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर छारोड़ी निरमा यूनिवर्सिटी के पास हुई। यहां बेकाबू अज्ञात वाहन ने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, इस घटना में दुपहिया वाहन चालक की मौत हो गई। ये युवक गांधीनगर से अहमदाबाद नौकरी के स्थल पर जा रहा था। निरमा विवि के पास उसके साथ यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन भी आ पहुंचे। उनका रो-रोककर बुरा हाल था।
अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के तहत यह घटना वाहन दुर्घटना सोमवार की सुबह करीब सात बजे सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर छारोडी क्षेत्र में निरमा विवि के सामने हुई। गांधीनगर निवासी कथन खरचर (21) गांधीनगर स्थित घर से दुपहिया वाहन लेकर अहमदाबाद में वाइएमसीए क्लब के पास स्थित उसकी नौकरी पर जा रहा था। उसी समय पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसके दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी कथन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है।
युवक के दुपहिया वाहन (बाइक) को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हिट एंड रन की इस घटना में ट्रैफिक पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। निरमा विवि व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया है, ताकि आरोपी वाहन चालक का पता चल सके।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग