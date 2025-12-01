Ahmedabad: एसजी हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दुपहिया वाहन चालक की मौत

अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के तहत यह घटना वाहन दुर्घटना सोमवार की सुबह करीब सात बजे सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर छारोडी क्षेत्र में निरमा विवि के सामने हुई। गांधीनगर निवासी कथन खरचर (21) गांधीनगर स्थित घर से दुपहिया वाहन लेकर अहमदाबाद में वाइएमसीए क्लब के पास स्थित उसकी नौकरी पर जा रहा था। उसी समय पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसके दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी कथन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है।