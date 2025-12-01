Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: एसजी हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दुपहिया वाहन चालक की मौत

-गांधीनगर से अहमदाबाद में नौकरी आ रहे युवक के साथ हादसा, परिजनों का रो-रोककर बुरा हाल

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 01, 2025

Hit and run

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।ऐसी ही एक घटना सोमवार को सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर छारोड़ी निरमा यूनिवर्सिटी के पास हुई। यहां बेकाबू अज्ञात वाहन ने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, इस घटना में दुपहिया वाहन चालक की मौत हो गई। ये युवक गांधीनगर से अहमदाबाद नौकरी के स्थल पर जा रहा था। निरमा विवि के पास उसके साथ यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन भी आ पहुंचे। उनका रो-रोककर बुरा हाल था।

अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के तहत यह घटना वाहन दुर्घटना सोमवार की सुबह करीब सात बजे सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर छारोडी क्षेत्र में निरमा विवि के सामने हुई। गांधीनगर निवासी कथन खरचर (21) गांधीनगर स्थित घर से दुपहिया वाहन लेकर अहमदाबाद में वाइएमसीए क्लब के पास स्थित उसकी नौकरी पर जा रहा था। उसी समय पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसके दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी कथन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है।

टक्कर मारकर वाहन चालक फरार

युवक के दुपहिया वाहन (बाइक) को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हिट एंड रन की इस घटना में ट्रैफिक पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। निरमा विवि व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया है, ताकि आरोपी वाहन चालक का पता चल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

01 Dec 2025 09:22 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: एसजी हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दुपहिया वाहन चालक की मौत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, एमडी ड्रग्स के साथ दंपत्ति गिरफ्तार

MD Drugs
अहमदाबाद

पहला चरण: मेडिकल एमडी, एमएस कोर्स में 2119 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित

AI Photo
अहमदाबाद

राष्ट्रीय औसत से कम है गुजरात की एड्स प्रिवेलेंस दर, छह जिलों पर विशेष फोकस

अहमदाबाद

Ahmedabad: चांदखेड़ा थाना इमारत से नीचे कूदा व्यक्ति, उपचार के दौरान मौत

Chandkheda
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास टीपी रास्ते में बाधक घरों-दुकानों पर चला बुलडोजर

Ahmedabad Sabarmati
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.