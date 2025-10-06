Ahmedabad: तांत्रिक विधि के नाम पर महिला को लगाई 14 लाख की चपत, एफआईआर

महिला तांत्रिक से संपर्क करने पर आरोप है कि विजेंद्रादेवी ने महिला से कहा कि तुम्हारे ऊपर भी तांत्रिक विधि हुई है। उसे दूर करना पड़ेगा, नहीं तो तेरी भी मौत हो जाएगी। विधि करने के लिए 1.70 लाख रुपए मांगे। फिर सामान के नाम पर 31 सौ रुपए लिए। फिर कहा कि नासिक में विधि करनी होगी। एक व्यक्ति की बलि देनी होगी। बलि से इनकार करने पर चार विधि करने की बात कही और एक विधि के 2.30 लाख ऐसे 9.20 लाख रुपए ले लिए। आंगडिया के जरिए यह राशि नासिक भेजी। फिर भी काम नहीं हुआ तो कहा कि कब्रस्तान में मटकी में काले नाग को रखकर विधि करनी होगी। उसके लिए फिर पैसे मांगे। शंका होने पर जब महिला ने अपने भाई को जानकारी दी तो उसने ठगी की आशंका जताई, एफआईआर की सलाह दी, जिस पर महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है।