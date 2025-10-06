Patrika LogoSwitch to English

Ahmedabad: तांत्रिक विधि के नाम पर महिला को लगाई 14 लाख की चपत, एफआईआर

-एक ही साल में पति, पुत्र की मौत हो जाने से कारण जानने को महिला ने किया था तांत्रिक का संपर्क, यूट्यूब शॉर्ट्स देख उसमें दिए मोबाइल नंबर पर किया संपर्क, खुद को तांत्रिक और महिला तांत्रिक बताने वाले ने महिला की जान को भी बताया था खतरा

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 06, 2025

Vejalpur

Ahmedabad. तांत्रिक विधि करने के नाम पर एक महिला को 14 लाख रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। पीडि़त महिला ने इस संबंध में रविवार को शहर के वेजलपुर थाने में दो लोगों विरुद्ध ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें खुद को तांत्रिक बताने वाले व्यक्ति रामप्रताप भार्गव एवं खुद को महिला तांत्रिक बताने वाली गुरूमाता उर्फ विजेंद्रा देवी को आरोपी दर्शाया है।

एफआईआर के तहत शहर के जुहापुरा इलाके में धोबीघाट के पास रहने वाली शबनम हुसैन (41) के पति अकबर सिद्दिकी और पुत्र रुहान सिद्दिकी का वर्ष 2024 में एक साल में ही निधन हो गया। फिलहाल वह अकेली जीवन जी रही हैं। हंसता खेलता उनका परिवार एक साल में ही बिखर गया। फरवरी 2025 में वे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो देख रही थीं। उसमें उन्हें तांत्रिक बाबा, ब्लैक मैजिक बाबा के नाम का एक वीडियो दिखा। उस वीडियो शॉर्ट्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर उन्होंने छह मार्च की रात को 9.30 बजे संपर्क किया।

तांत्रिक ने घर पर मैली विद्या होने की कही बात

एफआईआर के तहत महिला ने पति, पुत्र के बारे में जब तांत्रिक से बात की तो उसने कहा कि किसी ने तुम्हारे घर पर तांत्रिक विद्या की है। उसे दूर करने के लिए 10 हजार रुपए लगेंगे। महिला ने पहले तीन हजार और फिर सात हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। जिस नंबर पर ट्रांसफर किए उसमें नाम रामप्रताप भार्गव था। उसके बाद अघोरी बाबा उर्फ रामप्रताप भार्गव ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने अघोरी विधि की है। उसे दूर करने के लिए महिला तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। उसके लिए विजेंद्रादेवी का नंबर दिया।

जान को खतरा कह महिला को डराया

महिला तांत्रिक से संपर्क करने पर आरोप है कि विजेंद्रादेवी ने महिला से कहा कि तुम्हारे ऊपर भी तांत्रिक विधि हुई है। उसे दूर करना पड़ेगा, नहीं तो तेरी भी मौत हो जाएगी। विधि करने के लिए 1.70 लाख रुपए मांगे। फिर सामान के नाम पर 31 सौ रुपए लिए। फिर कहा कि नासिक में विधि करनी होगी। एक व्यक्ति की बलि देनी होगी। बलि से इनकार करने पर चार विधि करने की बात कही और एक विधि के 2.30 लाख ऐसे 9.20 लाख रुपए ले लिए। आंगडिया के जरिए यह राशि नासिक भेजी। फिर भी काम नहीं हुआ तो कहा कि कब्रस्तान में मटकी में काले नाग को रखकर विधि करनी होगी। उसके लिए फिर पैसे मांगे। शंका होने पर जब महिला ने अपने भाई को जानकारी दी तो उसने ठगी की आशंका जताई, एफआईआर की सलाह दी, जिस पर महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है।

06 Oct 2025 10:43 pm

