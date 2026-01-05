Ahmedabad: सीजी रोड पर रास्ता पार कर रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, मौत

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान पंचवटी सेकंड एवन्यु निवासी प्रकाशचंद्र डिंडोर (25) के रूप में की गई। वह रात 11 बजे मरिडया प्लाजा के पास रोड पार कर रहा था। उसी समय महाराष्ट्र पासिंग की बाइक के चालक ने उसे टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। बाइक चालक आरोपी का नाम मो.अबू मुस्तफा (20) है। वह महाराष्ट्र के मुंबई शहर के मीरा रोड का रहने वाला है। अभी गोता में एक पीजी में रहकर पढ़ाई करता है। आरोपी नशे में था। आरोपी को सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।