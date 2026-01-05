Ahmedabad: सीजी रोड पर रास्ता पार कर रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, मौत

Ahmedabad. शहर के सीजी रोड पर मरडिया प्लाजा के समीप रविवार की रात 11 बजे रास्ता पार कर रहे एक युवक को बेकाबू बाइक चालक ने टक्कर मार दी। इस घटना में रास्ता पार कर रहे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बाइक चालक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके नशे में होने की बात सामने आई है।
शहर की बी डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में महेंद्र चौहान (25) की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। उसके नशे में होने के चलते प्रोहिबिशन की धारा भी जोड़ी गई है।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान पंचवटी सेकंड एवन्यु निवासी प्रकाशचंद्र डिंडोर (25) के रूप में की गई। वह रात 11 बजे मरिडया प्लाजा के पास रोड पार कर रहा था। उसी समय महाराष्ट्र पासिंग की बाइक के चालक ने उसे टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। बाइक चालक आरोपी का नाम मो.अबू मुस्तफा (20) है। वह महाराष्ट्र के मुंबई शहर के मीरा रोड का रहने वाला है। अभी गोता में एक पीजी में रहकर पढ़ाई करता है। आरोपी नशे में था। आरोपी को सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग