Ahmedabad: गीता मंदिर से अपहृत युवक को शंखेश्वर से सकुशल छुड़ाया

क्राइम ब्रांच के अनुसार राजस्थान के सिरोही जिले की रेवदर तहसील के मंडार गांव निवासी केशनाथ (28) ने 31 दिसंबर को कागडापीठ थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें बताया कि वह अहमदाबाद के रविवारी बाजार में अंगूठी खरीदकर फुटकर बेचने के लिए 28 दिसंबर को अहमदाबाद पहुंचा और रिलीफ रोड के होटल में रुका था। उसे मिलने के लिए उसके मामा सुरमनाथ का दामाद छगननाथ भी आया था। दोनों ने दो दिन साथ में घूमकर अंगूठी बेची। छगननाथ गुजरात के बनासकांठा जिले की दांतीवाडा तहसील के पंथावाडा गांव का रहने वाला है। 30 दिसंबर की दोपहर एक बजे दोनों गीता मंदिर एसटी बस स्टैंड पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान तीन अज्ञात व्यक्ति आए और छगननाथ को जबरन अपहृत कर ऑटो रिक्शा में बिठाकर रायपुर की ओर भाग गए। आरोपियों ने उसे चुप रहने के लिए धमकाया था। आरोपियों के जाने के बाद उसने संबंधियों को बताया गांव चला गया था।