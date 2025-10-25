Ahmedabad: पटाखे फोड़ने को लेकर हुए झगड़े में युवक की हत्या, 11 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के फालना गांव के मूल निवासी हाल वस्त्राल में रहने वाले अर्जुन सिंह राजपुरोहित (25), उसका भाई नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित (30), उसका भाई गोपाल सिंह राजपुरोहित (26), बाली तहसील के ही शेशली गांव मूल निवासी हाल पालडी निवासी श्रीपाल सिंह राजपुरोहित (25), सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के वेरा विलपुर गांव हाल पालडी गाम निवासी रणछोड़ देवासी (21), नवीन देवासी (19), राजस्थान के पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के बसंद गाम हाल पालडी गाम निवासी विकास राजपुरोहित (24), पाली जिले के खुडाला गांव हाल पालडी गाम निवासी महेश भाटी (27), लक्ष्मण चौधरी (28) , मूलरूप से पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के गांधी चौक निवासी हाल पालडी गाम निवासी जितेंद्र खटीक (26), पाली जिले की बाली तहसील के मुंदारा गाम निवासी हाल वस्त्राल निवासी मुकेश सिंह राजपुरोहित (25) शामिल हैं। शिकायतकर्ता सागर प्रजापति भी मूलरूप से राजस्थान के सिरोही जिले के वालंद्रा गाम निवासी है।