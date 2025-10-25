Ahmedabad: पटाखे फोड़ने को लेकर हुए झगड़े में युवक की हत्या, 11 आरोपी गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के पालडी थाना क्षेत्र में नए साल के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए झगड़े में मारपीट के चलते जख्मी युवक ने शनिवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की धारा जोड़ते हुए मामले की जांच शुरू की है।पालडी थाने में सागर प्रजापति ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसके अनुसार यह घटना नए साल के दिन 22 अक्टूबर को सुबह 5.30 बजे पालडी भट्ठा स्थित व्रज प्लाजा में हुई।
सागर (32) की ग्राउंड फ्लोर पर और उनकी दुकान के ऊपर पहली मंजिल पर नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित की रेडिमेड कपड़ों की दुकान है। नए साल के दिन सुबह के समय सागर का मौसी का लड़का रौनक प्रजापति, सागर की दुकान में काम करने वाला अंकुर सैन, मेहुल राठौड़, अंकित राणा व सागर का मित्र तुषार भावसार और किशन प्रजापति दुकान के आगे पटाखे फोड़ रहे थे। इस दौरान नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित इन सबके पास आया और कहा कि दूर जाकर पटाखा फोड़ो, क्योंकि पटाखे की चिंगारी ऊपर दुकान तक पहुंच रही है, जिससे दुकान के आगे बिछी कारपेट जल सकती है और आग लग सकती है।
इस मामले को लेकर नरेन्द्र सिंह और रौनक व अन्य लोगों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि नरेन्द्र सिंह के भाई अर्जुन सिंह के मित्र महेश भाटी ने हाथ उठा दिया, जिससे दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट शुरू हो गई। इस बीच नरेन्द्र सिंह दुकान में जाकर लोहे का सरिया ले आया और उसने सरिया से रौनक के सिर पर वार कर दिए, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। सागर ने बीच बचाव किया तो उस पर भी वार किया।
इस दौरान किसी ने 108 एंबुलेंस में फोन कर दिया, जिससे रौनक को एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया।पालडी थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक के.एम.भुवा ने बताया कि इस मामले में सभी 11 आरोपियों को पकड़ लिया है। रौनक ने शनिवार सुबह दम तोड़ा है। इस मामले में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी।
गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के फालना गांव के मूल निवासी हाल वस्त्राल में रहने वाले अर्जुन सिंह राजपुरोहित (25), उसका भाई नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित (30), उसका भाई गोपाल सिंह राजपुरोहित (26), बाली तहसील के ही शेशली गांव मूल निवासी हाल पालडी निवासी श्रीपाल सिंह राजपुरोहित (25), सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के वेरा विलपुर गांव हाल पालडी गाम निवासी रणछोड़ देवासी (21), नवीन देवासी (19), राजस्थान के पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के बसंद गाम हाल पालडी गाम निवासी विकास राजपुरोहित (24), पाली जिले के खुडाला गांव हाल पालडी गाम निवासी महेश भाटी (27), लक्ष्मण चौधरी (28) , मूलरूप से पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के गांधी चौक निवासी हाल पालडी गाम निवासी जितेंद्र खटीक (26), पाली जिले की बाली तहसील के मुंदारा गाम निवासी हाल वस्त्राल निवासी मुकेश सिंह राजपुरोहित (25) शामिल हैं। शिकायतकर्ता सागर प्रजापति भी मूलरूप से राजस्थान के सिरोही जिले के वालंद्रा गाम निवासी है।
