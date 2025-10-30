अमरेली : 40 घंटे की तलाश के बाद दो और युवकों के शव मिले

जामनगर. अमरेली जिले की राजुला तहसील के धारेश्वर गांव की धातरवड़ी नदी में डूबे दो युवकों के शव 40 घंटे बाद गुरुवार सुबह मिले। इनमें काना परमार और भरत परमार शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, नदी में मंगलवार अपराह्न करीब 3.30 बजे तीन रिश्तेदारों सहित 4 युवक डूब गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग, पुलिस बल, तहसीलदार और विधायक हीरा सोलंकी को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचेे। तलाशी के दौरान उस दिन देर रात तक पता नहीं लगा। बुधवार सुबह फिर से तलाशी के दौरान मेराम परमार और वडोदरा से पहुंची एनडीआरएफ की टीम को घटना के 26 घंटे बाद बुधवार दोपहर में पिंटू वाघेला का शव मिला था।