अमरेली : तीन रिश्तेदारों सहित चार युवक धातरवड़ी नदी में डूबे

जामनगर. अमरेली जिले की राजुला तहसील के धारेश्वर गांव की धातरवड़ी नदी में तीन रिश्तेदारों सहित चार युवक डूब गए। खीमा परमार, मेराम परमार, भरत परमार और पिंटू वाघेला शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, चारों युवक नहाने के लिए नदी में गए थे, लेकिन अचानक पानी के तेज बहाव में फंसकर बाहर नहीं निकल सके। स्थानीय लोग और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। विधायक हीरा सोलंकी भी मौके पर पहुचे और अपनी कमीज उतारकर नदी में छलांग लगाकर बचाव अभियान में जुटे। तटरक्षक और तैराकों की टीम ने भी खोजबीन शुरू की। वडोदरा से एनडीआरएफ की टीम भी रवाना हुई।