दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू कार ने 5 मजदूरों को कुचला, दो की मौत

वडोदरा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर वडोदरा जिले में पादरा के पास बुधवार सुबह एक तेज़ रफ़्तार कार ने सड़क पर मरम्मत कार्य कर रहे पांच मजदूरों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। दोनों मृतक मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी थे। इनकी पहचान दिलीप दहिया और मनोज कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सरसावी गांव के निकट मजदूर सड़क की मरम्मत का काम कर रहे थे। बुधवार सुबह करीब 9 बजे वडोदरा से भरूच जा रही एक कार के चालक ने स्टीयरिंग से अचानक नियंत्रण खोया और सड़क पर काम कर रहे मजदूरों पर चढ़ गई। हालांकि सड़क पर बेरिकेडिंग भी की गई थी।

घटना के समय मौजूद और बाल-बाल बचे साथी मजदूर सागर प्रजापति ने बताया कि हम बुधवार सुबह 8.30 बजे सड़क मरम्मत कार्य के लिए पहुंचे। सभी सुरक्षा उपकरण पहनकर काम कर रहे थे। हम कुल पांच मजदूर थे। बुधवार सुबह लगभग 9 बजे एक कार पूरी गति से आई और हमारे साथियों को टक्कर मार दी। हमारे दो साथियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पादरा पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने अंकलेश्वर में दवाखाना चलाने वाले कार चालक चिकित्सक मौलिक झवेरी को पकड़कर पूछताछ शुरू की। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर और अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके रुदन से माहौल गमगीन हो गया। परिजनों ने घटना को लेकर रोष व्यक्त किया।