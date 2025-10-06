आणंद : आतंक मचाने वाले आरोपियों का निकाला जुलूस

आणंद. शहर के बाकरोल क्षेत्र में आतंक मचाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों का सोमवार को जुलूस निकाला गया। इनसे सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मंगवाई गई।

जानकारी के अनुसार, आणंद के बाकरोल-वडताल रोड पर स्थित श्री बंगला में रहने वाले पर्व रावल के बंगले के पास रहने वाली स्वाति जानी के रिश्तेदार हेतलकुमार पटेल और मित्र उमंग इनामदार ने असामाजिक तत्वों को लकड़ियों और अन्य हथियारों के साथ बुलाया। इन लोगों ने पर्व रावल और उनके परिजनों पर हमला कर दिया, वाहनों में तोड़फोड़ की और इलाके में दहशत फैला दी।

इस घटना के बाद विद्यानगर पुलिस ने कुल 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने इनमें से हर्ष ठाकोर, अशोक ठाकोर, कौशल उर्फ़ मीडियो वसावा, बॉबी कुशवाह, सुनीलकुमार सेनवा, विरन माछी, धवल उर्फ़ बॉबो माछी, चिराग वसावा, हेतलकुमार पटेल, उमंग इनामदार और किशन ठाकोर सहित 11 आरोपियों को रविवार देर शाम को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने सोमवार दोपहर में बाकरोल क्षेत्र में इन आरोपियों का जुलूस निकाला। इन्हें श्री बंगला सोसाइटी में ले जाया गया और इनसे स्थानीय निवासियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस ने इन्हें बाकरोल गेट, शहीद चौक और मोटा बाजार चौराहे पर भी घुमाया और लोगों से हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए।

गौरतलब है कि स्वाति पिछले कुछ समय से आवारा श्वानों को खाना खिला रही थीं। इस कारण पर्व रावल और सोसाइटी के अन्य लोगों को डर था कि बच्चों को ये श्वान काट न लें। कई बार मना करने के बावजूद स्वाति ने श्वानों को खाना खिलाना जारी रखा। पर्व ने स्वाति को टोका, तो दोनों परिवारों में विवाद बढ़ गया।