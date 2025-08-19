आणंद : डिवाइडर से कार टकराने पर राजस्थान के तीन मित्रों की मौत

आणंद. जिले की पेटलाद तहसील के रामोदडी गांव के समीप नार गांव के रेलवे ओवरब्रिज पर सोमवार देर रात एक कार के डिवाइडर से टकराने के चलते राजस्थान मूल के तीन मित्रों की मौत हो गई।

मृतकों में राजस्थान मूल के रुपाराम अर्जुनराम, नागौर जिले के मूल निवासी संपताराम सुगणाराम प्रजापति और अन्नाराम नैणाराम जाट शामिल हैं। वर्तमान में रूपाराम आणंद के लांभवेल और संपताराम व अन्नाराम वडोदरा के गोत्री में रहते थे।

जानकारी के अनुसार वडोदरा के गोत्री क्षेत्र में रहने वाले अन्नाराम ने हाल ही में नई कार खरीदी थी। सोमवार को वे अपने मित्र संपताराम के साथ कार में सवार होकर बोटाद जिले के सारंगपुर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही आणंद जिले के लांभवेल से रुपाराम भी कार में सवार हो गए।

सोमवार रात करीब 10 बजे वासद-तारापुर सिक्स लेन हाइवे पर पेटलाद तहसील में नार गांव के रेलवे ओवरब्रिज पर कार चालक अन्नाराम ने नियंत्रण खो दिया। इसके चलते तेज रफ्तार में कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में रुपाराम और संपताराम की मौके पर ही मौत हो गई। अन्नाराम को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलते ही पेटलाद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाकर दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस ने मृतक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।