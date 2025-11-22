गुजरात में एक और बीएलओ की गई जान

वडोदरा. अहमदाबाद. वडोदरा के एक स्कूल में शनिवार को ड्यूटी के दौरान एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) सहायक महिला की मौत हो गई।

वडोदरा की बीएलओ सहायक उषा सोलंकी शनिवार को कड़क बाजार स्थित प्रताप स्कूल में ड्यूटी के दौरान अचानक गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि उषा गोरवा महिला आईटीआई में कार्यरत थीं, उन्हें खराब स्वास्थ्य के बावजूद बीएलओ सहायक की ड्यूटी पर भेजा गया था। मृतका के पति इंद्रसिंह सोलंकी ने बताया कि फील्ड वर्क के दौरान अपने सुपरवाइजर का इंतजार करते समय उषा अचानक गिर पड़ीं। सूचना मिलने पर हम उन्हें सयाजी अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों ने पहले ही अधिकारियों को चेतावनी दी थी। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। हम सुभानपुरा के क्वार्टर्स में रहते हैं और वह गोरवा महिला आईटीआई में काम करती थीं। हमने अनुरोध किया था कि उन्हें बीएलओ सहायक की ड्यूटी न दी जाए। इसके बावजूद उन्हें ड्यूटी पर भेजा गया।

नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा की मूल निवासी उषा वडोदरा के सुभानपुरा क्षेत्र में रहती थीं। उनकी मौत ने परिजनों और सहकर्मियों को सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिसमें हार्ट अटैक को कारण माना जा रहा है, हालांकि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

उधर वडोदरा जिले के पादरा, दाहोद व अहमदाबाद में एक-एक बीएलओ की तबीयत बिगड़ गई। इन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक चार दिनों में शिक्षक के रूप में कार्यरत चार बीएलओ की मौत हो गई। इनमें तीन की हाट अटैक से वहीं एक ने आत्महत्या कर ली।