अहमदाबाद रेल मंडल में 1456 वर्ग किमी क्षेत्र में बिछेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, मिली मंजूरी

पश्चिम रेलवे अपने संचार के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 4 गुणा 48 ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछा रहा है। इस आधारभूत ढांचे (ओएफसी) को मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के शेष मार्गों पर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) संचार आधारभूत ढांचे के साथ कवच उपलब्ध कराने को अम्ब्रेला वर्क 2024-25 शीर्षक वाले अंब्रेला वर्क के तहत स्वीकृत किया गया है। इसकी कुल स्वीकृत लागत 2024-25 के कार्य कार्यक्रम (पीएच-33) के तहत 27,693 करोड़ रुपए है।

पश्चिम रेलवे के लिए 2,800 करोड़ रुपए की लागत से एक उप-अम्ब्रेला वर्क भी स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।