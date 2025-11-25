अरवल्ली : करंट लगने से जिंदा जले दो लोगों की मौत

शामलाजी. अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील के भेसावाडा गांव में मंगलवार को चौंकाने वाली घटना ने हड़कंप मचा दिया। गांव के साकरी पुल के पास बिजली के खंभे से लटकते तार के संपर्क में आने से करंट लगने के कारण जिंदा जले दो अज्ञात व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, दोनों व्यक्ति लोडिंग टेम्पो में भेसावाडा गांव के आसपास घूमते देखे गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही धनसुरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे।

पुलिसकर्मियों ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद दोनों अज्ञात मृतकों के शव को पास के अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मृतकों की पहचान, वे यहां क्यों आए थे और दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों को जानने के लिए पुलिस कार्यरत है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया।

ग्रामीणों के अनुसार, दो अज्ञात व्यक्ति एक लोडिंग टेम्पो लेकर इस क्षेत्र में आए थे। किसी कार्रवाई के दौरान वे बिजली के खंभे के जीवित तार के संपर्क में आ गए। करंट लगते ही दोनों व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उनके शव पूरी तरह जल गए।

चोरी की आशंका पर चर्चा घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि दोनों व्यक्ति किसी प्रकार की चोरी के इरादे से आए थे। पुलिस ने दुर्घटना मृत्यु का मामला दर्ज किया है।