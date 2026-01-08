8 जनवरी 2026,

अहमदाबाद

भावनगर जिलेे में 500 से ज्यादा दिव्यांगों को बांटे सहायक उपकरण

पालीताणा व शिहोर में साधन सहाय वितरण शिविर केंद्रीय राज्यमंत्री वर्मा, बांभणिया उपस्थित अहमदाबाद. भावनगर. भावनगर जिले के पालीताणा व शिहोर में आयाजित साधन सहाय वितरण शिविर में 564 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे गए।केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा की अध्यक्षता में और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 08, 2026

पालीताणा व शिहोर में साधन सहाय वितरण शिविर

केंद्रीय राज्यमंत्री वर्मा, बांभणिया उपस्थित

अहमदाबाद. भावनगर. भावनगर जिले के पालीताणा व शिहोर में आयाजित साधन सहाय वितरण शिविर में 564 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे गए।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा की अध्यक्षता में और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन बांभणिया की मौजूदगी में पालीताणा में पहले से पहचाने गए 366 दिव्यांग लाभार्थियों को कुल 59.12 लाख रुपए के 737 सहायक उपकरण नि:शुल्क बांटे गए।

11 साल में 18 हजार से ज्यादा शिविर, 31 लाख को मदद

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार लगातार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। देशभर में 11 साल में 18 हजार से ज्यादा शिविर में 31 लाख से ज्यादा दिव्यांग लोगों को मदद दी गई है। आज दिव्यांग लोग पैरालिंपिक जैसे खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

पहले 7, अब 21 कैटेगरी में शामिल

वर्मा ने कहा कि पहले दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में सिर्फ 3 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जो अब 4 प्रतिशत हो गया है और उच्च शिक्षा के लिए 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को पहले 7 कैटेगरी में शामिल किया गया था, अब 21 कैटेगरी में शामिल किया गया है और दिव्यांग प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।
केंद्रीय राज्यमंत्री बांभणिया ने कहा कि बोटाद और भावनगर ज़िलों में लगभग 2700 दिव्यांग लोगों का असेसमेंट किया गया और उनकी ज़रूरतों को समझा गया। शिविर में असिस्टिव डिवाइस जैसे बैटरी से चलने वाला मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड (कान की मशीन), आर्टिफिशियल लिंब नि:शुल्क बांटे गए।
वहीं, भावनगर जिले में शिहोर के टाउन हॉल में आयोजित शिविर में बांभणिया ने कहा कि दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर और वॉकिंग स्टिक जैसे 19 अलग-अलग तरह के डिवाइस नि:शुल्क दिए गए हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से 3 से 4 डिवाइस भी दिए जा रहे हैं। कुल 198 पूर्व-चिह्नित विकलांग लाभार्थियों को 26.53 लाख रुपए की लागत से कुल 362 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए।

