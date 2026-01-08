भावनगर जिलेे में 500 से ज्यादा दिव्यांगों को बांटे सहायक उपकरण

वर्मा ने कहा कि पहले दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में सिर्फ 3 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जो अब 4 प्रतिशत हो गया है और उच्च शिक्षा के लिए 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को पहले 7 कैटेगरी में शामिल किया गया था, अब 21 कैटेगरी में शामिल किया गया है और दिव्यांग प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री बांभणिया ने कहा कि बोटाद और भावनगर ज़िलों में लगभग 2700 दिव्यांग लोगों का असेसमेंट किया गया और उनकी ज़रूरतों को समझा गया। शिविर में असिस्टिव डिवाइस जैसे बैटरी से चलने वाला मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड (कान की मशीन), आर्टिफिशियल लिंब नि:शुल्क बांटे गए।

वहीं, भावनगर जिले में शिहोर के टाउन हॉल में आयोजित शिविर में बांभणिया ने कहा कि दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर और वॉकिंग स्टिक जैसे 19 अलग-अलग तरह के डिवाइस नि:शुल्क दिए गए हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से 3 से 4 डिवाइस भी दिए जा रहे हैं। कुल 198 पूर्व-चिह्नित विकलांग लाभार्थियों को 26.53 लाख रुपए की लागत से कुल 362 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए।