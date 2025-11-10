अहमदाबाद के इस मार्केट, लखनऊ, नई दिल्ली में इन स्थलों पर संदिग्धों ने की थी रैकी

अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ में हमले का षडयंत्र रचने का पर्दाफाश करते हुए तीन संदिग्धों को पकड़ने वाले गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के अधिकारियों से सोमवार को गुजरात के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री हर्ष संघवी ने मुलाकात की। संघवी ने इस ऑपरेशन को सफलता पूर्वक पूरा करने वाले एटीएस अधिकारियों को बधाई देते हुए मामले की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि गुजरात एटीएस सतर्कता के साथ असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। गुजरात किसी भी प्रकार के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बैठक में गुजरात के डीजीपी विकास सहाय, एटीएस के एडीजी अमित विश्वकर्मा, डीआईजी सुनील जोशी, एसपी के सिद्धार्थ, के के पटेल, उपाधीक्षक एस एल चौधरी, हर्ष उपाध्याय, वीरजीत परमार, के पी पटेल उपस्थित रहे।