अहमदाबाद के इस मार्केट, लखनऊ, नई दिल्ली में इन स्थलों पर संदिग्धों ने की थी रैकी

Ahmedabad. गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की ओर से पकड़े गए तीन संदिग्ध आतंकियों की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें सामने आया कि आरोपियों ने अहमदाबाद के नरोडा फ्रूट मार्केट के साथ-साथ लखनऊ के आरएसएस कार्यालय और नई दिल्ली में आजाद मंडी की भी रैकी की थी। उसके फोटो, वीडियो बनाकर सीमा पार पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बैठे उनके आकाओं को भेजे थे।
गुजरात एटीएस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पूछताछ में हुए इन खुलासे को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान बल्कि तेलंगाना पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के साथ भी जानकारी साझा की जा रही है।उन्होंने कहा कि एटीएस इस बात की गंभीरता से जांच कर रही है कि इन तीनों संदिग्धों को गुजरात से कोई स्थानीय मदद तो नहीं मिली थी। हालांकि अब तक की जांच में ऐसा सामने नहीं आया है।
गुजरात एटीएस सूत्रों के तहत अडालज के पास से पकड़े गए तेलंगाना निवासी डॉ.अहमद सैयद के फोन से मिली जानकारी के आधार पर बनासकांठा से पकड़े गए दो अन्य आरोपियों- आजाद शेख (20) और मो.सुहेल (23)- को एटीएस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने उत्तर प्रदेश मूल के इन दोनों आरोपियों को भी 17 नवंबर तक के रिमाण्ड पर भेजा।
एटीएस डॉ.अहमद को ज्यादा गंभीरता से ले रही है। इसके मंसूबे काफी खतरनाक हैं, क्योंकि यह राइजिन नाम का जहर बना रहा था। यह रेस्टोरेंट चलाता है, जिससे कहीं ये खाने में जहर मिलाकर बड़ी साजिश को तो अंजाम नहीं देना चाहता था। इस बारे में पूछताछ की जा रही है। ये इस्लामिक स्टेट-खोरासन प्रोविंस (आईएसकेपी) से जुड़ा है।
अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ में हमले का षडयंत्र रचने का पर्दाफाश करते हुए तीन संदिग्धों को पकड़ने वाले गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के अधिकारियों से सोमवार को गुजरात के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री हर्ष संघवी ने मुलाकात की। संघवी ने इस ऑपरेशन को सफलता पूर्वक पूरा करने वाले एटीएस अधिकारियों को बधाई देते हुए मामले की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि गुजरात एटीएस सतर्कता के साथ असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। गुजरात किसी भी प्रकार के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बैठक में गुजरात के डीजीपी विकास सहाय, एटीएस के एडीजी अमित विश्वकर्मा, डीआईजी सुनील जोशी, एसपी के सिद्धार्थ, के के पटेल, उपाधीक्षक एस एल चौधरी, हर्ष उपाध्याय, वीरजीत परमार, के पी पटेल उपस्थित रहे।
