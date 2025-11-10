Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद के इस मार्केट, लखनऊ, नई दिल्ली में इन स्थलों पर संदिग्धों ने की थी रैकी

-एटीएस ने तीन संदिग्धों को पकड़ हमले के षडयंत्र का किया है पर्दाफाश, स्लीपर सेल को लेकर भी जांच, एटीएस अधिकारियों से मिले डिप्टी सीएम संघवी

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 10, 2025

ATS

Ahmedabad. गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की ओर से पकड़े गए तीन संदिग्ध आतंकियों की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें सामने आया कि आरोपियों ने अहमदाबाद के नरोडा फ्रूट मार्केट के साथ-साथ लखनऊ के आरएसएस कार्यालय और नई दिल्ली में आजाद मंडी की भी रैकी की थी। उसके फोटो, वीडियो बनाकर सीमा पार पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बैठे उनके आकाओं को भेजे थे।

गुजरात एटीएस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पूछताछ में हुए इन खुलासे को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान बल्कि तेलंगाना पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के साथ भी जानकारी साझा की जा रही है।उन्होंने कहा कि एटीएस इस बात की गंभीरता से जांच कर रही है कि इन तीनों संदिग्धों को गुजरात से कोई स्थानीय मदद तो नहीं मिली थी। हालांकि अब तक की जांच में ऐसा सामने नहीं आया है।

आजाद, सुहेल 17 तक रिमांड पर

गुजरात एटीएस सूत्रों के तहत अडालज के पास से पकड़े गए तेलंगाना निवासी डॉ.अहमद सैयद के फोन से मिली जानकारी के आधार पर बनासकांठा से पकड़े गए दो अन्य आरोपियों- आजाद शेख (20) और मो.सुहेल (23)- को एटीएस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने उत्तर प्रदेश मूल के इन दोनों आरोपियों को भी 17 नवंबर तक के रिमाण्ड पर भेजा।

अहमद के मंसूबे खतरनाक

एटीएस डॉ.अहमद को ज्यादा गंभीरता से ले रही है। इसके मंसूबे काफी खतरनाक हैं, क्योंकि यह राइजिन नाम का जहर बना रहा था। यह रेस्टोरेंट चलाता है, जिससे कहीं ये खाने में जहर मिलाकर बड़ी साजिश को तो अंजाम नहीं देना चाहता था। इस बारे में पूछताछ की जा रही है। ये इस्लामिक स्टेट-खोरासन प्रोविंस (आईएसकेपी) से जुड़ा है।

गुजरात किसी भी प्रकार के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा:संघवी

अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ में हमले का षडयंत्र रचने का पर्दाफाश करते हुए तीन संदिग्धों को पकड़ने वाले गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के अधिकारियों से सोमवार को गुजरात के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री हर्ष संघवी ने मुलाकात की। संघवी ने इस ऑपरेशन को सफलता पूर्वक पूरा करने वाले एटीएस अधिकारियों को बधाई देते हुए मामले की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि गुजरात एटीएस सतर्कता के साथ असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। गुजरात किसी भी प्रकार के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बैठक में गुजरात के डीजीपी विकास सहाय, एटीएस के एडीजी अमित विश्वकर्मा, डीआईजी सुनील जोशी, एसपी के सिद्धार्थ, के के पटेल, उपाधीक्षक एस एल चौधरी, हर्ष उपाध्याय, वीरजीत परमार, के पी पटेल उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Nov 2025 10:54 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद के इस मार्केट, लखनऊ, नई दिल्ली में इन स्थलों पर संदिग्धों ने की थी रैकी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

दिल्ली में धमाका: अहमदाबाद सहित गुजरातभर में अलर्ट

Ahmedabad police
अहमदाबाद

साइबर ठगी के आरोप में महिला सहित दो गिरफ्तार

Cyber crime branch
अहमदाबाद

रफ्तार का कहर: अहमदाबाद, गांधीनगर में दो वाहन हादसों में दो की मौत, छह जख्मी

Accident
अहमदाबाद

राज्यपाल से की मुख्य सचिव ने शिष्टाचार भेंट, जनसेवा पर दिया जोर

अहमदाबाद

सामूहिक सूर्यस्नान, फेस मड पैक, वृक्षासन को मिला आइईए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.