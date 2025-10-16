बनासकांठा : दांतीवाडा डैम में युवक की डूबो कर हत्या के मामले में 4 आरोपी पकड़े

अहमदाबाद. पालनपुर. बनासकांठा जिले की अमीरगढ़ पुलिस ने दांतीवाड़ा डैम में डुबोकर युवक की हत्या के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें अमीरगढ़ तहसील के रामपुरा निवासी नरेशसिंह चौहाण, युवराजसिंह चौहाण, दांतीवाड़ा तहसील के रामनगर निवासी करणसिंह वाघेला व एक किशोर शामिल हैं।जानकारी के अनुसार, पालनपुर में ठुंठियावाड़ी इलाके निवासी मुस्तुफा माकणोजिया ने अमीरगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। शिकायत में दांतीवाड़ा तहसील के रामनगर निवासी करणसिंह वाघेला, अमीरगढ़ तहसील के रामपुरा निवासी नरेशसिंह चौहाण, युवराजसिंह चौहाण व एक किशोर को आरोपी बनाया गया।

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने रामपुरा गांव की सीमा में दांतीवाड़ा डैम में अवैध रूप से मछली पकड़ने का जाल बिछाया। मुस्तुफा ने डैम का सरकारी लाइसेेंस लिया था। उसने जाल को बाहर निकाल दिया। इस कारण आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

तीन आरोपियों ने शिकायतकर्ता व पुत्र मकसुद को खींचकर बोट में ले गए। इसके बाद चारों आरोपियों ने मकसुद को डैम के गहरे पानी में फैंक दिया। बाहर निकलने की कोशिश करने पर लातें मारी और बाहर निकलने के लिए तैरने न देकर गहरे पानी में डुबोकर जान ले ली।

मामला दर्ज करने के बाद दांता के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक के एल परमार मौके पर पहुंचे। अमीरगढ़ पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक बी डी गोहिल व टीम ने परमार के मार्गदर्शन मेें आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर प्रयास शुरू किए।

रामपुरा गांव की सीमा में रात्रि गश्त के दौरान आरोपियों के रिश्तेदारों व परिजनों से पूछताछ की। आरोपियों के मोबाइल नंबर लेकर तकनीकी आधार पर जांच शुरू की। आरोपी अपने मोबाइल बंद कर फरार हो गए। ह्यूमन रिसोर्स व तकनीकी इंटेलिजेंस के आधार पर गोहिल व टीम ने मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।