वडोदरा में 12 लाख की प्रतिबंधित डोर जब्त, एक गिरफ्तार

वडोदरा. जिले के सावली थाना क्षेत्र में ग्रामीण एलसीबी की टीम ने 12 लाख रुपए से ज्यादा का 2700 रील प्रतिबंधित डोर जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।जानकारी के अनुसार, प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक आर वी असारी के निर्देश व पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल के निर्देशन में एलसीबी की टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई की।

ग्रामीण एलसीबी के पुलिस निरीक्षक के आर सिसोदिया के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर सावली थाना क्षेत्र में एक टेंपो को समियाला से सावली की ओर जाते समय करचिया गांव के पास रोका।

तलाशी के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के मोकमपरा इलाके निवासी बादरू बाबु मेडा को पकड़ा। उसके कब्जे से 12 लाख रुपए से ज्यादा का 2700 रील प्रतिबंधित डोर व टेंपो जब्त किया गया। जब्त माल व पकड़े गए व्यक्ति को सावली थाने को सौंप दिया गया।