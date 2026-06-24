 जलयात्रा के दिन 29 को ननिहाल पहुंचेंगे भगवान, आवभगत को लेकर तैयार हो रहा सरसपुर

मान्यता है कि सरसपुर आने वाला हर श्रद्धालु भगवान का भांजा है। इसलिए यहां आने वाले लोगों की आवभगत अपने परिजनों की तरह की जाती है। रथयात्रा के दिन तो सरसपुर की पहचान ही बदल जाती है। यहां करीब दो लाख श्रद्धालु जुटते हैं और सभी के लिए ननिहाल की ओर से प्रसाद स्वरूप भोजन की व्यवस्था की जाती है। गलियों और शेरियों में सेवा, स्नेह और श्रद्धा का ऐसा संगम दिखाई देता है, जो अहमदाबाद की जगन्नाथ रथयात्रा की सबसे अनूठी परंपराओं में से एक माना जाता है।