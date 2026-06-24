24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

 जलयात्रा के दिन 29 को ननिहाल पहुंचेंगे भगवान, आवभगत को लेकर तैयार हो रहा सरसपुर

इसके साथ ही अगले 15 दिनों के लिए पूरा सरसपुर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव के रंग में रंग जाएगा।ओडिशा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथयात्रा को लेकर पूरे शहर में धार्मिक उल्लास है, लेकिन सबसे अधिक उत्साह सरसपुर में दिखाई देने लगा है।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jun 24, 2026

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra

सरसपुर स्थित भगवान रणछोड़राय मंदिर में भगवान की प्रतिमा।

Ahmedabad अगले महीने 16 जुलाई को शहर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथयात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 29 जून को जलयात्रा के साथ ही भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम शहर के अपने ननिहाल सरसपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगले 15 दिनों के लिए पूरा सरसपुर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव के रंग में रंग जाएगा।ओडिशा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथयात्रा को लेकर पूरे शहर में धार्मिक उल्लास है, लेकिन सबसे अधिक उत्साह सरसपुर में दिखाई देने लगा है।

परंपरा के अनुसार जलयात्रा के दिन भगवान को बहन और भाई के साथ जमालपुर स्थित निज मंदिर से सरसपुर स्थित रणछोड़राय मंदिर ले जाया जाता है। जहां उनकी भांजों की तरह अगवानी और सेवा की जाती है। इन दिनों सरसपुर में विशेष मंडप भी तैयार कर दिया गया है। रणछोड़राय मंदिर के निकट बने इस मंडप में अभी से चहल-पहल बढ़ गई है।

सुबह-शाम होगा भजन- कीर्तन

भगवान के ननिहाल प्रवास के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम भजन-कीर्तन, आरती, गीत-संगीत और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। भगवान कृष्ण को प्रिय माने जाने वाले माखन, मिश्री और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का भोग भी प्रतिदिन अर्पित किया जाएगा। मंदिर परिसर और आसपास की गलियां भक्ति के सुरों से गूंजती रहेंगी।

रथयात्रा के दिन दो लाख से अधिक लोग होते है मौजूद

मान्यता है कि सरसपुर आने वाला हर श्रद्धालु भगवान का भांजा है। इसलिए यहां आने वाले लोगों की आवभगत अपने परिजनों की तरह की जाती है। रथयात्रा के दिन तो सरसपुर की पहचान ही बदल जाती है। यहां करीब दो लाख श्रद्धालु जुटते हैं और सभी के लिए ननिहाल की ओर से प्रसाद स्वरूप भोजन की व्यवस्था की जाती है। गलियों और शेरियों में सेवा, स्नेह और श्रद्धा का ऐसा संगम दिखाई देता है, जो अहमदाबाद की जगन्नाथ रथयात्रा की सबसे अनूठी परंपराओं में से एक माना जाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

24 Jun 2026 10:33 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad /  जलयात्रा के दिन 29 को ननिहाल पहुंचेंगे भगवान, आवभगत को लेकर तैयार हो रहा सरसपुर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

53 साल पुराना सुभाष ब्रिज टूटेगा, नए सिरे से होगा निर्माण

Ahmedabad news
अहमदाबाद

गुजरात में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री, नौ दिन की देरी से पहुंचा बारिश का मौसम

Rain in Gujarat
अहमदाबाद

 Ahmedabad: नन्हें हाथों ने भीख के कटोरे की जगह थामीं पुस्तकें

Shala Praveshotsav
अहमदाबाद

शाला प्रवेशोत्सव बच्चों के सर्वांगीण विकास का महाअभियान : सीएम पटेल

'Shala Praveshotsav' is a Mega-Campaign for the Holistic Development of Children: CM Patel
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में जल जनित रोगों के फिर बढ़े मरीज, 21 दिन में 777 मरीज

Ahmedabad news
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.