साबरमती नदी में फिर लौटी रौनक, पानी आने से निखरने लगा रिवरफ्रंट का सौंदर्य

वासणा बैराज के गेटों की मरम्मत के चलते पिछले कुछ महीनों से साबरमती नदी में पानी छोड़ना बंद कर दिया गया था। इसके कारण नदी का बड़ा हिस्सा सूख गया था और कई स्थानों पर नदी का तल तक दिखाई देने लगा था। इससे रिवरफ्रंट की खूबसूरती भी प्रभावित हुई थी। अब नर्मदा का पानी छोड़े जाने के साथ ही नदी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आगामी दिनों में साबरमती फिर से लबालब नजर आएगी। इसी के साथ नदी के किनारे मतलब रिवरफ्रंट पर चहल-पहल भी बढ़ने लगी है। आगामी दिनों में जलस्तर और ऊपर आएगा।