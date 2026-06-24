राजकोट यार्ड में लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर बन रहा रोड अंडर ब्रिज

राजकोट. पश्चिम रेलवे के राजकोट यार्ड स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 125 के स्थान पर नया रोड अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे राजकोट स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार (सेकंड एंट्री) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राजकोट के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार मीना ने बताया कि वर्तमान में राजकोट स्टेशन यार्ड में रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इससे स्टेशन को नई पहचान मिलेगी तथा इस कार्य के पूर्ण होने से स्टेशन तक पहुंच और अधिक सुविधाजनक एवं व्यवस्थित हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक "कट एंड कवर" तकनीक के माध्यम से प्रीकास्ट आरसीसी बॉक्सों की लॉन्चिंग एवं स्थापना की जा रही है। इसके तहत हाल ही में आरसीसी बॉक्सों की लॉन्चिंग एवं प्लेसमेंट के लिए मेगा ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया गया।

ब्लॉक अवधि के दौरान रेलवे प्रशासन द्वारा कार्यस्थल पर 750 मीट्रिक टन, 600 मीट्रिक टन एवं 300 मीट्रिक टन क्षमता वाली तीन अत्याधुनिक भारी क्रेन, चार हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, सात डंपर/टिपर तैनात किए गए।

इनके अलावा लगभग 75 कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के साथ इंजीनियरों एवं पर्यवेक्षकों की टीम को तैनात किया गया। सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से आरसीसी बॉक्सों की स्थापना का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया गया।

राजकोट मंडल रेल प्रबंधक गिरिराज कुमार मीना ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजकोट स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद राजकोट शहरवासियों को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम एवं ट्रैफिक अवरोधों से राहत मिलेगी। साथ ही सड़क यातायात अधिक सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध बनेगा। इसके अतिरिक्त स्टेशन के सेकंड एंट्री क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।