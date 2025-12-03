भावनगर : कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, ब्रिगेड कॉल घोषित, जनहानि नहीं

राजकोट. जामनगर. भावनगर शहर के काला नाला इलाके में समीप कॉम्प्लेक्स में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर ब्रिगेड कॉल घोषित किया गया। फायर ब्रिगेड को जैसे ही कॉल आया, तुरंत मौके पर पहुंच गई। वहीं, कॉम्प्लेक्स के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पहले फ्लोर का शीशा तोड़कर और सीढ़ी लगाकर वहां भर्ती करीब 20 बच्चों को बचाकर बाहर निकाला गया।

हॉस्पिटल में भर्ती बच्ची के पिता दर्शन हरसोरा ने बताया कि मेरी पत्नी ने 28 तारीख को दूसरे हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म दिया था और 4 दिन की बच्ची पीलिया की वजह से ठीक नहीं थी। मंगलवार दोपहर उसे समीप कॉम्प्लेक्स िस्थत नाइस हॉस्पिटल के नियोनेटल आइसीयू में भर्ती कराया। बुधवार सुबह करीब 9.30 से 9.45 के बीच हॉस्पिटल में धुआं आने लगा। हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे कैमरे पर दिखाया कि बच्चा सुरक्षित है, एक नर्स उसके साथ थी। नर्स कॉरिडोर से आई और उसने बच्चे को मुझे दिया और फिर हम नीचे उतर गए। इस तरह, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्टाफ का पूरा सहयोग मिला।

एक और चश्मदीद, इएमटी गोपाल चौहान ने कहा कि जब आग लगी तो मैं पार्किंग में बैठा था। मैंने अपनी आंखों के सामने पास के कॉम्प्लेक्स से धुआं निकलते देखा। मैंने तुरंत ऑफिसर को बताया और सामने वाली बिल्डिंग में पहुंचा। मैंने 108 पर कॉल किया और कहा कि जितनी भी टीमें हैं, वे तुरंत पास के कालुभा रोड वाले कॉम्प्लेक्स में पहुंचें।