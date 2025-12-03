भावनगर : कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, ब्रिगेड कॉल घोषित, जनहानि नहीं

राजकोट. जामनगर. भावनगर शहर के काला नाला इलाके में समीप कॉम्प्लेक्स में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर ब्रिगेड कॉल घोषित किया गया। फायर ब्रिगेड को जैसे ही कॉल आया, तुरंत मौके पर पहुंच गई। वहीं, कॉम्प्लेक्स के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पहले फ्लोर का शीशा तोड़कर और सीढ़ी लगाकर वहां भर्ती करीब 20 बच्चों को बचाकर बाहर निकाला गया।
हॉस्पिटल में भर्ती बच्ची के पिता दर्शन हरसोरा ने बताया कि मेरी पत्नी ने 28 तारीख को दूसरे हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म दिया था और 4 दिन की बच्ची पीलिया की वजह से ठीक नहीं थी। मंगलवार दोपहर उसे समीप कॉम्प्लेक्स िस्थत नाइस हॉस्पिटल के नियोनेटल आइसीयू में भर्ती कराया। बुधवार सुबह करीब 9.30 से 9.45 के बीच हॉस्पिटल में धुआं आने लगा। हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे कैमरे पर दिखाया कि बच्चा सुरक्षित है, एक नर्स उसके साथ थी। नर्स कॉरिडोर से आई और उसने बच्चे को मुझे दिया और फिर हम नीचे उतर गए। इस तरह, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्टाफ का पूरा सहयोग मिला।
एक और चश्मदीद, इएमटी गोपाल चौहान ने कहा कि जब आग लगी तो मैं पार्किंग में बैठा था। मैंने अपनी आंखों के सामने पास के कॉम्प्लेक्स से धुआं निकलते देखा। मैंने तुरंत ऑफिसर को बताया और सामने वाली बिल्डिंग में पहुंचा। मैंने 108 पर कॉल किया और कहा कि जितनी भी टीमें हैं, वे तुरंत पास के कालुभा रोड वाले कॉम्प्लेक्स में पहुंचें।
फायर ऑफिसर प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि सुबह 9.43 बजे कॉल आया और फायर ब्रिगेड सिर्फ 7 मिनट में मौके पर पहुंच गई। फायर टीम ने 4 लोगों को और लैडर टीम ने लगभग 20 बच्चों को बचाया। सभी को पास के अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर हॉस्पिटल हैं। आग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगी और फिर फैल गई। आग बुझाने में 5 फायर फाइटर और 50 से ज्यादा कर्मचारी जुटे।
भावनगर मनपा के आयुक्त एन वी मीणा ने कहा कि कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर कचरे में आग लग गई थी। इसके धुएं से हॉस्पिटल के मरीतों पर असर पड़ा और उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे।
सूचना मिलते ही जिला कलक्टर डॉ. मनीषकुमार बंसल, महापौर भरत बारड़, मनपा की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजु राबड़िया सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।
इस घटना के बारे में भावनगर शहर कांग्रेस अध्यक्ष लालभा गोहिल ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल की कितनी बड़ी लापरवाही है कि पार्किंग में इतना कचरा था कि आग लग गई। मैंने जो देखा है, उससे लगता है कि फायर सेफ्टी सिस्टम बंद है। पार्किंग में 8-10 चार पहिया वाहन खाक हो गए।
