Food On Bus: अब ट्रेन की तरह गुजरात की एसटी बसों में मिलेगा ऑन डिमांड फूड

जीएसआरटीसी के तहत यात्री फू़ड ऑन बस की सुविधा को जब वे अपनी एसटी बस की टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं, उस समय ही खाना-नाश्ता बुक कर सकेंगे। इसके अलावा यदि यात्री बस स्टैंड पर काउंटर से टिकट बुक करा रहा हो तो उस समय भी पसंदीदा पैकेज्ड खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। यात्री चाहे तो बस में सफर के दौरान भी ऑनलाइन फू़ड बुक कर सकते हैं। हालांकि यात्री सफर शुरू होने के बाद जिस स्थल पर खाना चाहते हैं वहां बस के पहुंचने के समय से तीन घंटे पहले उन्हें फूड को ऑर्डर करना जरूरी है।