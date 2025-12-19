19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अहमदाबाद

Food On Bus: अब ट्रेन की तरह गुजरात की एसटी बसों में मिलेगा ऑन डिमांड फूड

जीएसआरटीसी ने की ऑन डिमांड पैकेज्ड फूड ऑन बस सेवा शुरू करने की घोषणा, अहमदाबाद में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट , सफल होने पर चरणबद्ध रूप से राज्यभर में होगा लागू

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 19, 2025

Ahmedabad Gita Mandir ST Bus Stand

अहमदाबाद का गीता मंदिर एसटी बस स्टैंड (फाइल फोटो)।

Ahmedabad. ट्रेन में सफर करते समय आप जिस प्रकार से टिकट बुक करते समय अपने लिए पसंदीदा खाने को बुक कर ट्रेन में प्राप्त कर लेते हैं, उसी तर्ज पर यह सुविधा अब गुजरात की एसटी (राज्य परिवहन) बस यात्रियों को मिलेगी। एसटी की बसों में सफर के दौरान ग्राहक अपने पसंदीदा पैकेज्ड फूड को बस में ही प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए गुजरात राज्य पथ परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने ऑन डिमांड पैकेज्ड फूड ऑन बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है।

जीएसआरटीसी के चीफ लेबर ऑफिसर एस एच भट्ट की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया कि जिस प्रकार रेलवे में चलती ट्रेनों में खाना और नाश्ता यात्रियों को उपलब्ध कराया जाता है, उसी प्रकार जीएसआरटीसी की एक्सप्रेस बसों में भी तय रूट पर यात्रियों को चलती बस में (Food On Bus) की सेवा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे जहां यात्रियों को सुबह, शाम और दिन में अच्छी गुणवत्ता का पैकेज्ड खाना-नाश्ता मिलेगा वहीं इससे निगम की आय में भी इजाफा होगा।

ऑनलाइन, काउंटर से टिकट लेते समय कर सकेंगे बुक

जीएसआरटीसी के तहत यात्री फू़ड ऑन बस की सुविधा को जब वे अपनी एसटी बस की टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं, उस समय ही खाना-नाश्ता बुक कर सकेंगे। इसके अलावा यदि यात्री बस स्टैंड पर काउंटर से टिकट बुक करा रहा हो तो उस समय भी पसंदीदा पैकेज्ड खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। यात्री चाहे तो बस में सफर के दौरान भी ऑनलाइन फू़ड बुक कर सकते हैं। हालांकि यात्री सफर शुरू होने के बाद जिस स्थल पर खाना चाहते हैं वहां बस के पहुंचने के समय से तीन घंटे पहले उन्हें फूड को ऑर्डर करना जरूरी है।

सिर्फ शाकाहारी भोजन ही कर सकेंगे बुक

इस सुविधा के तहत यात्री केवल शाकाहारी फूड ही मंगवा सकेंगे। बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा या मांसाहारी खाद्य पदार्थ ऑर्डर नहीं कर सकेंगे।

समय पर खाना न पहुंचा तो 5 से 10 हजार का दंड

इस योजना के तहत बेहतर सेवा मिले इसलिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। यदि बुक किया गया खाना समय पर नहीं पहुंचता है तो खाना पहुंचाने वाली एजेंसी पर 5 से 10 हजार के दंड का भी प्रावधान किया है।

फिलहाल अहमदाबाद में हीसेवा

फिलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद शहर में शुरू किया है। इसमें पालडी, सीटीएम, कृष्णनगर, नरोडा पाटिया, नेहरू नगर, राणीप, नारोल क्रॉस रोड, सरखेज, ओढव क्रॉस रोड, अडालज, जशोदानगर कंट्रोल रूम प्वाइंट और पिकअप स्टैंड पर यात्रियों को फूड की डिलिवरी दी जाएगी।

