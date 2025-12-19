मनपा की जोन वाइज पार्किंग लाई रंग, ट्रैफिक समस्या से मिल रही राहत

Ahmedabad शहर की सड़कों पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित पार्किंग से जूझते नागरिकों के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की एक पहल राहत लेकर आई है। मनपा की ज़ोन-वाइज पार्किंग व्यवस्था के चलते प्रमुख मार्गों को न केवल खुला रखने में मदद मिल रही है, बल्कि यातायात की समस्या भी कम हो रही है।मनपा ने उत्तर, पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम समेत तीन जोन में विस्तृत पार्किंग सर्वे कर पार्किंग प्लान तैयार किया है। इस प्लान में पार्किंग सप्लाई-डिमांड का आकलन, शेयर्ड पार्किंग, डायनेमिक प्राइसिंग जैसी आधुनिक रणनीतियां अपनाई गई हैं।