अहमदाबाद

मनपा की जोन वाइज पार्किंग लाई रंग, ट्रैफिक समस्या से मिल रही राहत

सुव्यवस्थित पार्किंग से लोगों को हो रही है आसानी

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 19, 2025

Ahmedabad AMC

अहमदाबाद शहर में नो पार्किंग जोन में पार्क वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती मनपा की टीम।

Ahmedabad शहर की सड़कों पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित पार्किंग से जूझते नागरिकों के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की एक पहल राहत लेकर आई है। मनपा की ज़ोन-वाइज पार्किंग व्यवस्था के चलते प्रमुख मार्गों को न केवल खुला रखने में मदद मिल रही है, बल्कि यातायात की समस्या भी कम हो रही है।मनपा ने उत्तर, पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम समेत तीन जोन में विस्तृत पार्किंग सर्वे कर पार्किंग प्लान तैयार किया है। इस प्लान में पार्किंग सप्लाई-डिमांड का आकलन, शेयर्ड पार्किंग, डायनेमिक प्राइसिंग जैसी आधुनिक रणनीतियां अपनाई गई हैं।

सिंधु भवन, सीजी रोड, 120 फीट रिंग रोड पर पायल प्रोजेक्टयोजना के तहत सिंधु भवन रोड, सी.जी. रोड और 120 फीट रिंग रोड पर पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। यहां अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु रेलिंग और पार्किंग रेग्युलराइजेशन जैसी व्यवस्थाएं की गईं हैं। सिंधु भवन रोड, राजपथ रंगोली रोड और बोपल-आंबली रोड को ज़ीरो टॉलरेंस रोड घोषित किया गया है, जहां किसी भी तरह की अवैध पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

पार्किंग व्यवस्था को स्पष्ट बनाने के लिए मनपा ने 883 पार्किंग साइनेज और 661 नो वेंडिंग साइनेज लगाए हैं। शहर के 38 मार्गों पर थर्मोप्लास्ट पेंट और डिमार्केशन किया है। मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप के पास नो पार्किंग और पार्किंग उपलब्ध साइनेज भी लगाए गए हैं।

पिक-अप जोन विकसित करने की योजना

मनपा के अनुसार भविष्य में मेट्रो स्टेशनों के आसपास ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग, कैब और ऑटो-रिक्शा के लिए पिक-अप जोन विकसित करने की योजना है। नियमित एन्फोर्समेंट, फुटपाथ मरम्मत और जागरूकता अभियान के साथ मनपा शहर की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

पूर्व जोन: नो पार्किंग में मिले 48 वाहनों को लगाए ताले

अहमदाबाद. महानगरपालिका (मनपा) के पूर्व जोन में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ ड्राइव के तहत नो पार्किंग में पार्क वाहनों पर भी कार्यवाही की गई। मनपा के अनुसार हाटकेश्वर सर्कल रोड, रबारी कॉलोनी, भवानीनगर, फव्वारा सर्कल सहित बीआरटीएस मार्गों पर अतिक्रमण के रूप में 6 शेड तोड़े गए। जबिक 18 ठेले, 47 बोर्ड-बैनर और 115 अन्य सामान जब्त किए गए। साथ ही विभिन्न वार्डों में कुल 48 वाहनों पर ताले लगाए गए और 45000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

