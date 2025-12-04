4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

बम की धमकी के चलते विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग

-प्रोटोकॉल के तहत की गई जांच, मदीना से हैदराबाद जा रहा था विमान

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 04, 2025

Ahmedabad airport

Ahmedabad. सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद जा रहे एक विमान को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने के चलते गुरुवार सुबह इस विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग कराई गई।विमान को सुरक्षित स्थल पर खड़ा कर सभी यात्रियों को उसमें से उतारा गया और फिर यात्री से लेकर उनके सामान, विमान, उसमें रखे लगेज व आसपास के क्षेत्र की प्रोटोकॉल के तहत जांच की गई। राहत की बात यह है कि जांच में कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला।

अहमदाबाद शहर के जोन-4 के उपायुक्त अतुल बंसल ने बताया कि हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिसमें लिखा गया है कि मदीना से हैदराबाद आ रहे विमान के हैदराबाद में लैंड होते ही उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी भरे ईमेल के मिलते ही हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और हैदराबाद पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को संपर्क किया। विमान को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट था। ऐसे में गुरुवार सुबह करीब 11.30 से 12 बजे के बीच इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह इंडिगो का विमान था।

जांच में नहीं मिला कुछ

प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट के बम निरोधक दस्ता, एयरपोर्ट अथॉरिटी एजेंसी, सीआईएसएफ, पुलिस की टीमों ने सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकालकर उनकी जांच की। उनके सामान की जांच की। पूरे विमान के चप्पे-चप्पे को जांचा, उसमें रखे सामान को जांचा। कहीं भी कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला। अन्य सुरक्षा मानकों और जांच को ध्यानार्थ रखते हुए विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ टीम की ओर से विमान की सेफ्टी की भी जांच की गई। उपायुक्त बंसल ने बताया कि जांच में कोई भी यात्री शंकास्पद नहीं पाया गया। ना ही उसकी हरकत शंकास्पद पाई गई। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है और वही जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इंडिगो के इस विमान में करीब 180 यात्री और छह क्रू मैम्बर सवार थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

04 Dec 2025 09:16 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बम की धमकी के चलते विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जासूसी के आरोप में दो को पकड़ा

Gujarat ATS
अहमदाबाद

गुजरात में देश का पहला चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हो रहा है तैयार, शेर के साथ बाघों का भी बनेगा घर

अहमदाबाद

गुजरात परिवार नंबर वन रहा : केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री

अहमदाबाद

 अहमदाबाद मनपा की कार्रवाई: बीयू की मंजूरी बिना चल रहे 16 अस्पताल व नौ स्कूलों समेत 28 इकाई सील

अहमदाबाद

गुजरात में अमेरिकी वीजा सेंटर की मांग

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.