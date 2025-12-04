बम की धमकी के चलते विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग

प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट के बम निरोधक दस्ता, एयरपोर्ट अथॉरिटी एजेंसी, सीआईएसएफ, पुलिस की टीमों ने सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकालकर उनकी जांच की। उनके सामान की जांच की। पूरे विमान के चप्पे-चप्पे को जांचा, उसमें रखे सामान को जांचा। कहीं भी कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला। अन्य सुरक्षा मानकों और जांच को ध्यानार्थ रखते हुए विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ टीम की ओर से विमान की सेफ्टी की भी जांच की गई। उपायुक्त बंसल ने बताया कि जांच में कोई भी यात्री शंकास्पद नहीं पाया गया। ना ही उसकी हरकत शंकास्पद पाई गई। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है और वही जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इंडिगो के इस विमान में करीब 180 यात्री और छह क्रू मैम्बर सवार थे।