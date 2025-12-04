बम की धमकी के चलते विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग

Ahmedabad. सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद जा रहे एक विमान को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने के चलते गुरुवार सुबह इस विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग कराई गई।विमान को सुरक्षित स्थल पर खड़ा कर सभी यात्रियों को उसमें से उतारा गया और फिर यात्री से लेकर उनके सामान, विमान, उसमें रखे लगेज व आसपास के क्षेत्र की प्रोटोकॉल के तहत जांच की गई। राहत की बात यह है कि जांच में कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला।
अहमदाबाद शहर के जोन-4 के उपायुक्त अतुल बंसल ने बताया कि हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिसमें लिखा गया है कि मदीना से हैदराबाद आ रहे विमान के हैदराबाद में लैंड होते ही उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी भरे ईमेल के मिलते ही हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और हैदराबाद पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को संपर्क किया। विमान को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट था। ऐसे में गुरुवार सुबह करीब 11.30 से 12 बजे के बीच इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह इंडिगो का विमान था।
प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट के बम निरोधक दस्ता, एयरपोर्ट अथॉरिटी एजेंसी, सीआईएसएफ, पुलिस की टीमों ने सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकालकर उनकी जांच की। उनके सामान की जांच की। पूरे विमान के चप्पे-चप्पे को जांचा, उसमें रखे सामान को जांचा। कहीं भी कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला। अन्य सुरक्षा मानकों और जांच को ध्यानार्थ रखते हुए विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ टीम की ओर से विमान की सेफ्टी की भी जांच की गई। उपायुक्त बंसल ने बताया कि जांच में कोई भी यात्री शंकास्पद नहीं पाया गया। ना ही उसकी हरकत शंकास्पद पाई गई। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है और वही जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इंडिगो के इस विमान में करीब 180 यात्री और छह क्रू मैम्बर सवार थे।
