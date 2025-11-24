बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट : अहमदाबाद में कैडिला फ्लाईओवर पर लगाया स्टील ब्रिज

अहमदाबाद. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अहमदाबाद शहर ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। शहर के कैडिला फ्लाईओवर पर 70 मीटर लंबा और 670 मीट्रिक टन वज़नी 11वां स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट का यह हिस्सा भारतीय रेलवे के अहमदाबाद-मुंबई ट्रैक के समानांतर बनाया गया है।

13 मीटर ऊंचा और 14.1 मीटर चौड़ा यह स्टील ब्रिज नवसारी में तैयार किया गया। हैवी ड्यूटी ट्रेलरों के जरिए यहां तक लाया गया। ब्रिज की असेंबली जमीन से 16.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक विशेष रूप से बनाए गए स्टील स्टेजिंग प्लेटफॉर्म पर की गई। इसे जोड़ने में करीब 29,300 हाई-स्ट्रेंथ टॉर्क-शियर बोल्ट लगाए गए हैं। टिकाऊपन को और मजबूत करने के लिए पूरी संरचना को सी5 सिस्टम पेंटिंग से कोट किया गया है, जो इसे मौसम के हर असर से बचाएगी।

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए कुल 28 स्टील ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इनमें गुजरात में 17 और महाराष्ट्र में 11 ब्रिज हैं। इनमें से 11 ब्रिज गुजरात में स्थापित हो चुके हैं।