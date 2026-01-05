2040 तक स्पेस के हर क्षेत्र में अग्रणी देशों के समकक्ष होगा भारत: डॉ.वी.नारायणन

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है। बुद्धिपूर्वक और परिश्रमपूर्वक किया गया पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता। उन्होंने जीयू की ओर से तैयार ‘कॉफी टेबल बुक’ का विमोचन किया। विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले दो स्टार्टअप और एक खिलाड़ी को ‘गौरव पुरस्कार’ प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और छात्रवृत्ति प्रदान की। इस दौरान कुलपति डॉ.नीरजा गुप्ता, आइआइएम-ए के निदेशक प्रो.भरत भास्कर, कार्यकारी कुलसचिव डॉ.पी.एम.पटेल एवं बड़ी संख्या में छात्र, प्राध्यापक उपस्थित रहे।