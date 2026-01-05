5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

2040 तक स्पेस के हर क्षेत्र में अग्रणी देशों के समकक्ष होगा भारत: डॉ.वी.नारायणन

-जीयू के 74वें दीक्षांत समारोह में 40245 विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्री, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 05, 2026

GU 74th Convocation

Ahmedabad. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ.वी.नारायणन ने कहा कि साइकिल पर रॉकेट और बैलगाड़ी में सेटेलाइट ले जाने से अंतरिक्ष क्षेत्र का सफर शुरू करने वाला भारत वर्ष 2040 तक स्पेस के हर क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष होगा। फिर चाहे वह लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी हो, एप्लीकेशन हो या ह्यूमन स्पेस सिस्टम। वर्ष 2047 विकसित भारत में इसरो अहम योगदान देगा।

वे सोमवार को गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) के 74वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि पद से संबोधित कर रहे थे। समारोह में 40245 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई।उन्होंने अपने दीक्षांत वक्तव्य में कहा कि भारत अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहा है। चंद्रयान और मंगल मिशन जैसी सफलताएं, यह सिद्ध करती हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली और प्रतिभा विश्व में किसी से कम नहीं है।

ऑपरेशन सिंदूर में कार्यरत थे 25 सेटेलाइट

इसरो अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2025 में छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 25 सेटेलाइट कार्यरत थे।

गगनयात्रियों को सुरक्षित भेजने में भारत का योगदान

इसरो अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला व तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष में भेजने में भारतीय लोगों का अहम योगदान था। उन्हें जो रॉकेट ले जा रहा था। उसमें लीकेज की समस्या थी। वह भारतीय लोग थे, जिन्होंने केनेडी स्पेस सेंटर पहुंचकर रॉकेट को अंतिम क्षण में रुकवाया। जिससे उन्हें सुरक्षित भेजा गया। इस बात ने साबित किया भारतीय शिक्षा पद्धति किसी के कम नहीं है। हमने अंतिम समय में अलग देश के सेटेलाइट को रुकवाया।

हमें नहीं दी गई क्रायोजेनिक तकनीक, बनाए तीन रेकॉर्ड

इसरो अध्यक्ष ने कहा कि स्पेस क्षेत्र के अग्रणी देशों ने भारत को क्रायोजेनिक टेक्निक देने से इनकार कर दिया था। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। आज हमने तीन क्रायोजेनिक प्रपोल्सन सिस्टम विकसित किए हैं। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड भी बनाए हैं। भारत आज स्पेस के 10 क्षेत्रों में विश्व में नंबर वन है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखने, परिजन को हमेशा खुश रखने और लगातार सीखते रहने की बात कही।

सफलता का ‘शॉर्टकट’ नहीं, परिश्रम ही रास्ता: राज्यपाल

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है। बुद्धिपूर्वक और परिश्रमपूर्वक किया गया पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता। उन्होंने जीयू की ओर से तैयार ‘कॉफी टेबल बुक’ का विमोचन किया। विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले दो स्टार्टअप और एक खिलाड़ी को ‘गौरव पुरस्कार’ प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और छात्रवृत्ति प्रदान की। इस दौरान कुलपति डॉ.नीरजा गुप्ता, आइआइएम-ए के निदेशक प्रो.भरत भास्कर, कार्यकारी कुलसचिव डॉ.पी.एम.पटेल एवं बड़ी संख्या में छात्र, प्राध्यापक उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

05 Jan 2026 09:14 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / 2040 तक स्पेस के हर क्षेत्र में अग्रणी देशों के समकक्ष होगा भारत: डॉ.वी.नारायणन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

कुशवाहा मौर्य क्षत्रिय समाज के वार्षिकोत्सव में विवाह व शिक्षा पर जोर

Annual function
समाचार

Ahmedabad: सीजी रोड पर रास्ता पार कर रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, मौत

Accident Accused Arrested
अहमदाबाद

सुरेन्द्रनगर कलक्टर विरुद्ध दर्ज मामले की जांच को एसीबी ने गठित की एसआइटी

ACB Gujarat
अहमदाबाद

एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति : सीएम

अहमदाबाद

जटिल आपरेशन पांच वर्ष में पहली बार बालिका ने भोजन का चखा स्वाद

Ahmedabad news
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.