राजकोट : कार-जीप की टक्कर में दो चचेरे भाइयों ने गंवाई जान

राजकोट. अमरेली जिले में लाठी तहसील के केराला गांव के पास शनिवार रात एक निजी बस और कार के बीच टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। इनमें जितेंद्र पाटड़िया, भरत सोजित्रा, अस्मिता गढ़िया शामिल हैं।

घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी फैल गई। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेताओं की लापरवाही भी सामने आई। तीन लोगों की मौत के बाद घटनास्थल से शवों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लाठी में कोई शव वाहिनी उपलब्ध नहीं थी, इस कारण स्थानीय लोगों में रोष देखा गया।

मृतकों के शवों को मजबूरीवश ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर अस्पताल ले जाना पड़ा। यह हृदयविदारक दृश्य सामने आते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने प्रशासन की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।

शनिवार रात हुए हादसे में बस से टकराते ही कार के परखच्चे उड़ गए और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कार में बैठे तीनों यात्रियों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर तथा जानलेवा चोटें पहुंचीं, जिसके कारण खून से लथपथ हालत में उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद सड़क मार्ग के दोनों ओर से आने वाले सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन फंस गए, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई। सूचना मिलते ही लाठी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सबसे पहले जेसीबी और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क किनारे हटाया और कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैफिक को सुचारु किया गया।