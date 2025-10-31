करदा प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे किसानों पर किए केस- केजरीवाल

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सुरेंद्रनगर जिले के सुदामड़ा गांव में पार्टी की ओर से आयोजित किसान महापंचायत में गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भाजपा सरकार पर हमले किए। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान एकत्र हुए।