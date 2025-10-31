करदा प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे किसानों पर किए केस- केजरीवाल

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सुरेंद्रनगर जिले के सुदामड़ा गांव में पार्टी की ओर से आयोजित किसान महापंचायत में गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भाजपा सरकार पर हमले किए। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान एकत्र हुए।
केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपना हक मांग रहे 85 किसानों को जेल भेज दिया। यह देख कर सरदार पटेल की गुजरात की धरती रो रही है। हम जेल में बंद किसानों के परिवारों का स्टेज पर सम्मान करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टेज से उतार दिया।
उन्होंने कहा कि करदा प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे किसानों पर सरकार ने केस किए।
केजरीवाल ने कहा कि विसावदर के उपचुनाव का नतीजा देख कर भाजपा डर गई और पूरा मंत्री मंडल ही बदल दिया। अब मंत्री मंडल बदलने से काम नहीं चलेगी, अब गुजरात में सरकार बदली जाएगी।
