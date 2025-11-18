Patrika LogoSwitch to English

छोटा उदेपुर : चाइनीज डोर से गला कटने पर गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौत

बोडेली तहसील में अलीपुरा के पास शिकार हुआ बाइक सवार छोटा उदेपुर. जिले की बोडेली तहसील में अलीपुरा के पास एक बाइक सवार बुजुर्ग चाइनीज डोर में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गला कटने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर जिले की संखेड़ा तहसील के वागेठा [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Nov 18, 2025

बोडेली तहसील में अलीपुरा के पास शिकार हुआ बाइक सवार

छोटा उदेपुर. जिले की बोडेली तहसील में अलीपुरा के पास एक बाइक सवार बुजुर्ग चाइनीज डोर में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गला कटने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर जिले की संखेड़ा तहसील के वागेठा गांव निवासी बुजुर्ग जगदीश तरबदा अलहदपुरा डेयरी में काम करते थे। रविवार को वे बोडेली के डभोई रोड पर अलीपुरा चौराहे के पास बाइक से गुजर रहे थे। तभी चाइनीज डोर उनकी गर्दन में फंस गई। गहरा घाव और रक्तस्राव होने पर राहगीरों ने उन्हें गंभीर हालत में तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया।
हालांकि, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हालत गंभीर होने पर घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए वडोदरा ले रेफर किया गया। वडोदरा के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बोडेली कस्बे में काफी हंगामा हुआ और स्थानीय लोगों में चाइनीज डोर को लेकर रोष व्याप्त हो गया। लोगों ने चाइनीज डोर के इस्तेमाल पर सख्त नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने की मांग की।

Published on:

18 Nov 2025 10:45 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / छोटा उदेपुर : चाइनीज डोर से गला कटने पर गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौत

