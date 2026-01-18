सिविल अस्पताल ने बचाई महिला की जान, गले में फंसी सेफ्टी पिन निकाली

Ahmedabad news : शहर के सिविल अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने 48 वर्षीय महिला के गले में फंसी सेफ्टी पिन को ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। महिला दांत साफ करते समय अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से सेफ्टी पिन निगल गई थी, जो अन्ननली में जाकर फंस गई। स्थिति गंभीर थी, क्योंकि थोड़ी भी देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। समय रहते यह उपचार संभव हो सका था।जानकारी के अनुसार 15 जनवरी को महिला को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया। एक्स-रे जांच में पता चला कि सेफ्टी पिन अन्ननली में नीचे तक पहुंच गई थी। इस पिन को बाहर निकालने के लिए तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया गया।