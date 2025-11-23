सीएम पटेल ने दिखाई संवेदनशीलता, जामनगर में विवाह के लिए बदला सरकारी कार्यक्रम स्थल

गांधीनगर/जामनगर. जामनगर के एक परिवार की चिंता दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद आगे आए। बेटी की शादी धूमधाम और शांति से हो सके, इसलिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते सरकारी कार्यक्रम में बाधा की आशंका देखते ही सीएम ने अपना पूरा कार्यक्रम स्थल बदलने का मानवीय निर्णय लिया। इस फैसले ने परिवार की रातों की नींद और चेहरे की मुस्कान वापस लौटा दी।

जामनगर के परमार परिवार की बेटी संजना परमार का विवाह रविवार 23 नवंबर को जामनगर शहर के टाउन हॉल में होना था। परिवार में शुभ अवसर था, सभी विधियां और तैयारियां पूर्णता की ओर थीं। तभी समाचार मिला कि सोमवार 24 नवंबर को मुख्यमंत्री जामनगर आने वाले हैं। जामनगर के टाउन हॉल में सीएम का सार्वजनिक कार्यक्रम निर्धारित हुआ था।

यह कार्यक्रम संजना के विवाह के ठीक एक दिन बाद होने के कारण आसपास के क्षेत्र में पुलिस बंदोबस्त तथा सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के कारण विवाह समारोह में अवरोध उत्पन्न होने की आशंका थी, जिसके चलते परमार परिवार की चिंता बढ़ गई।

परिवार ने इस मुद्दे पर सीएम तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। बात मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची जिसे सुनकर मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि हमारे कार्यक्रम का स्थल बदलें। बेटी के परिवार की चिंता हमारी चिंता। उनके आदेश के चलते कार्यक्रम का स्थल बदला गया।

इस बारे में संजना के चाचा ब्रिजेश परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे विवाह प्रसंग की जानकारी मिलते ही हमसे बातचीत की और आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जरा भी चिंता मत करें। आपका विवाह प्रसंग जहां निर्धारित था, उसी टाउन हॉल में धूमधाम से ही कीजिए। हम हमारे कार्यक्रम का स्थल बदल देंगे।

ब्रिजेश ने कहा कि विवाह के मौसम में तत्काल नया स्थल खोजना, मेहमानों को सूचित करना, नई व्यवस्थाएं करना हमारे लिए मुश्किल था, परंतु मुख्यमंत्री का आभार, जिन्होंने हमारे प्रसंग आयोजित हो सके इसके लिए अपने कार्यक्रम का स्थल बदला।