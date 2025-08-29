Gujarat news: हमले में घायल कॉलेज की छात्रा ने तोड़ा दम, एक गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने युवती के गांव के ही मोहित सिद्धपुरा नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती भुज में पढ़ाई करने के लिए आई थी, जबकि उसके गांव में रहने वाला मोहित चाहता था कि वह पढ़ाई छोड़कर गांव लौट जाए। गुरुवार को भी उसने पढ़ाई छोड़कर जाने के लिए मोबाइल फोन पर दबाव बनाया था। इस बारे में युवती ने अपनी माता को भी अवगत कराया था। जब युवती आरोपी के दबाव में नहीं आई तो इससे नाराज होकर आरोपी मोटरसाइकिल से अपने मित्र जयेश ठाकोर के साथ साक्षी से मिलने के लिए कालेज आ गया। साक्षी और मोहित के बीच काफी देर तक बहस हुई, इसके बाद उसने हमला कर दिया था। इस हमले में साक्षी के साथ-साथ जयेश भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां साक्षी की मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।