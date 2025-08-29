Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Gujarat news: हमले में घायल कॉलेज की छात्रा ने तोड़ा दम, एक गिरफ्तार

भुज शहर की घटना

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 29, 2025

File photo

भुज शहर की घटना

Gujarat: भुज शहर में चाकू के हमले में घायल हुई कॉलेज की छात्रा की उपचार के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को इस छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया था, जो गंभीर अवस्था में उपचाराधीन थी। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।मामले के अनुसार गांधीधाम की साक्षी भानुशाली भुज में एयरपोर्ट रोड स्थित संस्कार कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। गुरुवार को जब यह युवती कॉलेज से बाहर निकल रही थी तभी एक युवक ने उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया। युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार रात उसकी मौत हो गई।

इस मामले में पुलिस ने युवती के गांव के ही मोहित सिद्धपुरा नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती भुज में पढ़ाई करने के लिए आई थी, जबकि उसके गांव में रहने वाला मोहित चाहता था कि वह पढ़ाई छोड़कर गांव लौट जाए। गुरुवार को भी उसने पढ़ाई छोड़कर जाने के लिए मोबाइल फोन पर दबाव बनाया था। इस बारे में युवती ने अपनी माता को भी अवगत कराया था। जब युवती आरोपी के दबाव में नहीं आई तो इससे नाराज होकर आरोपी मोटरसाइकिल से अपने मित्र जयेश ठाकोर के साथ साक्षी से मिलने के लिए कालेज आ गया। साक्षी और मोहित के बीच काफी देर तक बहस हुई, इसके बाद उसने हमला कर दिया था। इस हमले में साक्षी के साथ-साथ जयेश भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां साक्षी की मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Updated on:

29 Aug 2025 11:23 pm

Published on:

29 Aug 2025 11:21 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat news: हमले में घायल कॉलेज की छात्रा ने तोड़ा दम, एक गिरफ्तार

