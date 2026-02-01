एसआइआर पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बूथवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग

Ahmedabad: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची को लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस की ओर से गंभीर आरोप लगाए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने मंगलवार को इस संबंध में प्रतिक्रिया के तौर पर कहा कि एसआइआर की प्रक्रिया में 68 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम घटा दिए गए हैं, जो कांग्रेस के लंबे समय से किए जा रहे दावे को सही साबित करता है।