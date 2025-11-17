एस.जी. हाइवे और सरदार पटेल रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़

मनपा आयुक्त हाट मिक्स प्लान्ट का का निरीक्षण करते।
Ahmedabad महानगरपालिका की ओर से दक्षिण पश्चिम जोन के जोधपुर वार्ड में तैयार हो रहे 30 मीटर चौड़े नए मार्ग पर हॉट मिक्स रोड सरफेसिंग का कार्य जारी है।मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने सोमवार को स्थल पर पहुंचकर कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की समीक्षा की। इस मार्ग के पूर्ण होने से एस.जी. हाइवे और सरदार पटेल रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। एस.जी. हाइवे पर यातायात का दबाव घटेगा।
मनपा आयुक्त सोमवार को जोधपुर वार्ड क्षेत्र में निर्वाणा पार्टी प्लॉट से सरदार पटेल रिंग रोड पर खोले गए मनपा के हॉट मिक्स रोड सरफेसिंग कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सेंसर पेवर से सड़क के उचित कैम्बर की जांच की। हॉट मिक्स सामग्री का मानक तापमान बनाए रखा जा रहा है या नहीं इसकी पुष्टि भी की। अन्य तकनीकी पहलुओं की भी समीक्षा करते हुए मनपा आयुक्त ने कार्य में लगे इंजीनियर व अन्य अधिकारियों को दिन रात कार्य करने के निर्देश भी दिए।
मनपा के अनुसार अहमदाबाद शहर में मनपा के वर्तमान में 13 प्लांट चौबीसों घंटे सक्रिय हैं। इनसे प्रतिदिन औसतन 6500 से 7000 मीट्रिक टन रीसर्फेसिंग का कार्य हो रहा है। यह सतत प्रयास शहर की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम है।
यातायात का दबाव होगा कमनए मार्ग के तैयार होने से एस.जी. हाइवे और एस.पी. रिंग रोड के बीच यातायात का दबाव कम होगा और कनेक्टिविटी और भी मज़बूत बनेगी। इससे नागरिकों को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा और शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।
