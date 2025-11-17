Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

एस.जी. हाइवे और सरदार पटेल रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़

मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने सोमवार को स्थल पर पहुंचकर कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की समीक्षा

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 17, 2025

मनपा आयुक्त हाट मिक्स प्लान्ट का का निरीक्षण करते।

Ahmedabad महानगरपालिका की ओर से दक्षिण पश्चिम जोन के जोधपुर वार्ड में तैयार हो रहे 30 मीटर चौड़े नए मार्ग पर हॉट मिक्स रोड सरफेसिंग का कार्य जारी है।मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने सोमवार को स्थल पर पहुंचकर कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की समीक्षा की। इस मार्ग के पूर्ण होने से एस.जी. हाइवे और सरदार पटेल रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। एस.जी. हाइवे पर यातायात का दबाव घटेगा।

मनपा आयुक्त सोमवार को जोधपुर वार्ड क्षेत्र में निर्वाणा पार्टी प्लॉट से सरदार पटेल रिंग रोड पर खोले गए मनपा के हॉट मिक्स रोड सरफेसिंग कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सेंसर पेवर से सड़क के उचित कैम्बर की जांच की। हॉट मिक्स सामग्री का मानक तापमान बनाए रखा जा रहा है या नहीं इसकी पुष्टि भी की। अन्य तकनीकी पहलुओं की भी समीक्षा करते हुए मनपा आयुक्त ने कार्य में लगे इंजीनियर व अन्य अधिकारियों को दिन रात कार्य करने के निर्देश भी दिए।

मनपा के 13 प्लांट दिन रात कार्यरत

मनपा के अनुसार अहमदाबाद शहर में मनपा के वर्तमान में 13 प्लांट चौबीसों घंटे सक्रिय हैं। इनसे प्रतिदिन औसतन 6500 से 7000 मीट्रिक टन रीसर्फेसिंग का कार्य हो रहा है। यह सतत प्रयास शहर की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम है।

यातायात का दबाव होगा कमनए मार्ग के तैयार होने से एस.जी. हाइवे और एस.पी. रिंग रोड के बीच यातायात का दबाव कम होगा और कनेक्टिविटी और भी मज़बूत बनेगी। इससे नागरिकों को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा और शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

17 Nov 2025 10:29 pm

Published on:

17 Nov 2025 10:28 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एस.जी. हाइवे और सरदार पटेल रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद मनपा की 1230 इमारतों पर लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

अहमदाबाद

जीटीयू में बीते साल का पेपर पूछे जाने पर छात्र संगठनों का हल्लाबोल

ABVP
अहमदाबाद

गुजरात में गांजा की सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Crime branch
अहमदाबाद

एकता के मंत्र को जन-जन तक पहुंचाने को यूनिटी मार्च: मुख्यमंत्री

Unity march
समाचार

अब उत्तर गुजरात में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी कांग्रेस

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.