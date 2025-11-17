एस.जी. हाइवे और सरदार पटेल रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़

मनपा आयुक्त सोमवार को जोधपुर वार्ड क्षेत्र में निर्वाणा पार्टी प्लॉट से सरदार पटेल रिंग रोड पर खोले गए मनपा के हॉट मिक्स रोड सरफेसिंग कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सेंसर पेवर से सड़क के उचित कैम्बर की जांच की। हॉट मिक्स सामग्री का मानक तापमान बनाए रखा जा रहा है या नहीं इसकी पुष्टि भी की। अन्य तकनीकी पहलुओं की भी समीक्षा करते हुए मनपा आयुक्त ने कार्य में लगे इंजीनियर व अन्य अधिकारियों को दिन रात कार्य करने के निर्देश भी दिए।