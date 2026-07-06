जैन विद्या दीक्षांत समारोह में 11 परीक्षार्थियों का सम्मान

अहमदाबाद @ पत्रिका. श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांकरिया मणिनगर में समण संस्कृति संकाय द्वारा जैन विद्या दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। साध्वी रामकुमारी के सानिध्य में हुए इस समारोह में जैन विद्या परीक्षा उत्तीर्ण 11 परीक्षार्थियों का सम्मान किया गया।

राजस्थान के लाडनूं स्थित जैन विश्व भारती में समण संस्कृति संकाय के सह विभागाध्यक्ष हनुमान लुंकड़ मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चों को जैन संस्कार देने पर जोर दिया। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के न्यासी रायचंद लूणिया, तेरापंथ महिला मंडल अहमदाबाद की संरक्षक सावित्री लूनिया और मंत्री रेखा धुप्या ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

केंद्र के पूर्व व्यवस्थापक मनोज सिपानी ने जैन विद्या परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैन विद्या परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए उनके साथ राहुल चोरड़िया सहित कई कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हितेश लूनिया को नव नियुक्त केंद्र व्यवस्थापक के रूप में बैच पहनाया गया। साध्वी आत्म प्रभा और साध्वी सुविधि प्रभा ने सभी को जैन विद्या से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

ममता रमेश कच्छारा द्वारा रचित पुस्तक 'भावो की यात्रा' का विमोचन मुख्य अतिथि ने साध्वी रामकुमारी के सानिध्य में किया। समारोह में ज्योति तातेड को 'विज्ञ उपाधि' प्रदान की गई। जैन विद्या में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र व उपहार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सहयोगी निकिता सिपानी को भी सम्मानित किया गया। सभा अध्यक्ष चंपालाल गांधी, मंत्री चैनरूप दोशी, तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद पूर्व अध्यक्ष नलिन दुग्गड़, छोटूलाल सेठिया आदि ने विचार व्यक्त किए।