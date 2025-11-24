वर्ल्ड हेरिटेज वीक में समृद्ध हुईं सांस्कृतिक धरोहर

इसमें 800 से अधिक नागरिकों की सीधी भागीदारी रही। अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में हेरिटेज विभाग के स्टॉल पर 1000 से अधिक लोगों के साथ संवाद किया गया।अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ट्रस्ट और अहमदाबाद महानगरपालिका के सहयोग से आयोजित इस सप्ताह में सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, हेरिटेज वॉक, नाट्य प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनियां वर्कशॉप और युवाओं को जोड़ने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रही। 17 नवंबर को टूर ऑपरेटर सेमिनार में 50 से अधिक विशेषज्ञों ने हेरिटेज आधारित पर्यटन पर सुझाव दिए। 18 नवंबर को कवि दलपत राम चौक पर सांस्कृतिक स्किट की प्रस्तुति हुई।