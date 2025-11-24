Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

वर्ल्ड हेरिटेज वीक में समृद्ध हुईं सांस्कृतिक धरोहर

800 से अधिक नागरिकों की सीधी भागीदारी रही

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 24, 2025

हेरिटेज वीक का हिस्सा बने युवा।

Ahmedabad: शहर में 17 से 23 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 के तहत सप्ताह भर चले कार्यक्रमों ने शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत बना दिया।

इसमें 800 से अधिक नागरिकों की सीधी भागीदारी रही। अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में हेरिटेज विभाग के स्टॉल पर 1000 से अधिक लोगों के साथ संवाद किया गया।अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ट्रस्ट और अहमदाबाद महानगरपालिका के सहयोग से आयोजित इस सप्ताह में सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, हेरिटेज वॉक, नाट्य प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनियां वर्कशॉप और युवाओं को जोड़ने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रही। 17 नवंबर को टूर ऑपरेटर सेमिनार में 50 से अधिक विशेषज्ञों ने हेरिटेज आधारित पर्यटन पर सुझाव दिए। 18 नवंबर को कवि दलपत राम चौक पर सांस्कृतिक स्किट की प्रस्तुति हुई।

19 नवंबर को क्राफ्ट ऑफ आर्ट के माध्यम से हेरिटेज वॉक हुई। ‘विजन 2070’ वर्कशॉप में शहर के दीर्घकालिक संरक्षण और विकास पर चर्चा हुई। गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवाओं को हेरिटेज गाइड बनने का अवसर मिला। युवाओं ने हेरिटेज ट्रेज़र हंट में भी भाग लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

24 Nov 2025 11:05 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वर्ल्ड हेरिटेज वीक में समृद्ध हुईं सांस्कृतिक धरोहर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

जामनगर में सौराष्ट्र के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण

अहमदाबाद

रिश्ते वही सोच नई कार्यक्रम का 100 महिलाओं ने लिया आनंद

समाचार

प्रेक्षाध्यान हमारे जीवन की प्रयोगशाला बने : संकलेचा

अहमदाबाद

कार्यक्रमों को सभी अग्र बंधुओं तक पहुंचाने के लिए दी जानकारी

अहमदाबाद

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट : अहमदाबाद में कैडिला फ्लाईओवर पर लगाया स्टील ब्रिज

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.