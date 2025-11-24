वर्ल्ड हेरिटेज वीक में समृद्ध हुईं सांस्कृतिक धरोहर

हेरिटेज वीक का हिस्सा बने युवा।
Ahmedabad: शहर में 17 से 23 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 के तहत सप्ताह भर चले कार्यक्रमों ने शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत बना दिया।
इसमें 800 से अधिक नागरिकों की सीधी भागीदारी रही। अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में हेरिटेज विभाग के स्टॉल पर 1000 से अधिक लोगों के साथ संवाद किया गया।अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ट्रस्ट और अहमदाबाद महानगरपालिका के सहयोग से आयोजित इस सप्ताह में सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, हेरिटेज वॉक, नाट्य प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनियां वर्कशॉप और युवाओं को जोड़ने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रही। 17 नवंबर को टूर ऑपरेटर सेमिनार में 50 से अधिक विशेषज्ञों ने हेरिटेज आधारित पर्यटन पर सुझाव दिए। 18 नवंबर को कवि दलपत राम चौक पर सांस्कृतिक स्किट की प्रस्तुति हुई।
19 नवंबर को क्राफ्ट ऑफ आर्ट के माध्यम से हेरिटेज वॉक हुई। ‘विजन 2070’ वर्कशॉप में शहर के दीर्घकालिक संरक्षण और विकास पर चर्चा हुई। गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवाओं को हेरिटेज गाइड बनने का अवसर मिला। युवाओं ने हेरिटेज ट्रेज़र हंट में भी भाग लिया।
