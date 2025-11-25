Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

साइबर ठगी: वीडियो कॉल पर धमकी देकर पूर्व फायर अधिकारी से 21 लाख ऐंठे

-अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 25, 2025

Cyber crime branch

Ahmedabad. साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें अहमदाबाद शहर के पूर्व प्रभारी मुख्य दमकल अधिकारी रह चुके बी एच पटेल (76) को वीडियो कॉल पर डरा धमका कर उनके पास से 21 लाख रुपए ऑनलाइन ऐंठ लिए।

उन्होंने इस संबंध में 24 नवंबर को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसमें बताया कि उनके साथ यह घटना 9 जून से 11 जून के दौरान हई।

थर्ड डिग्री देने की दी धमकी

मणिनगर निवासी पटेल को 9 जून की सुबह 10.30 बजे एक अज्ञात नंबर से वॉट्सएप पर वीडियो कॉल आया, सामने वाले व्यक्ति ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच पीएसआई मोहन सिंह बताते हुए कहा कि स्पाइस जेट के मालिक के बंगले में रेड की गई है। वहां से कई लोगों के आधारकार्ड मिलेहैं, जिसमें आपका आधार कार्ड भी मिला है, जिसका उपयोग मनी लॉन्डरिंग के मामले में हुआ है। ऐसे में रात को आपके घर पुलिस आएगी, आपको क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करेगी और क्राइम ब्रांच ले जाएगी। थर्ड डिग्री देगी और 90 दिनों तक जेल में रखेगी। टॉर्चर करेगी। जिससे जैसा हम करते हैं वैसा ही करो। उसने खुद के पुलिस कर्मी होने के पहचान पत्र भी भेजे। ईडी के नाम का गिरफ्तारी वारंट भी भेजा।

दूसरे दिन फिर वीडियो कॉल करके कहा कि सुप्रीमकोर्ट के जज ने तुम्हारी और परिवार के सभी सदस्यों की पर्सनल जानकारी और बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी है।

व्हाइट मनी होगी तो दिया लौटाने का भरोसा

जानकारी देने पर कहा कि यह पैसे व्हाइट मनी हैं या नहीं उसकी जांच करनी है, जिससे पैसों को वैरिफिकेशन के लिए भेजना होगा। व्हाइट मनी होगी तो लौटा दी जाएगी। उसकी बात पर विश्वास कर उन्होंने आरोपी के बताए बैंक खातों में अलग अलग करके 20.90 लाख रुपए की नकदी ट्रांसफर कर दी। आरोपी के भेजे दस्तावेज उन्होंने उनके बेटे को भेजे थे। पैसे कटने का मैसेज बेटे को गया तो उन पर फोन आया कि कोई अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना, फोन नहीं उठाना यह सभी ठग हैं। उन्होंने 1930 पर फोन कर शिकायत की और अब एफआईआर दर्ज कराई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

25 Nov 2025 11:24 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / साइबर ठगी: वीडियो कॉल पर धमकी देकर पूर्व फायर अधिकारी से 21 लाख ऐंठे

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

काॅमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के रूप में अहमदाबाद की घोषणा संभव, ऐलान होते ही होगी आतिशबाजी

अहमदाबाद

गुजरात यूनिवर्सिटी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से मिलाया हाथ

GU
अहमदाबाद

अरवल्ली : करंट लगने से जिंदा जले दो लोगों की मौत

अहमदाबाद

छोटा उदेपुर जिले में भीषण वाहन दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

अहमदाबाद

अहमदाबाद मंडल में छठी डीआरएम चैंपियनशिप का शुभारंभ

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.