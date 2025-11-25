साइबर ठगी: वीडियो कॉल पर धमकी देकर पूर्व फायर अधिकारी से 21 लाख ऐंठे

मणिनगर निवासी पटेल को 9 जून की सुबह 10.30 बजे एक अज्ञात नंबर से वॉट्सएप पर वीडियो कॉल आया, सामने वाले व्यक्ति ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच पीएसआई मोहन सिंह बताते हुए कहा कि स्पाइस जेट के मालिक के बंगले में रेड की गई है। वहां से कई लोगों के आधारकार्ड मिलेहैं, जिसमें आपका आधार कार्ड भी मिला है, जिसका उपयोग मनी लॉन्डरिंग के मामले में हुआ है। ऐसे में रात को आपके घर पुलिस आएगी, आपको क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करेगी और क्राइम ब्रांच ले जाएगी। थर्ड डिग्री देगी और 90 दिनों तक जेल में रखेगी। टॉर्चर करेगी। जिससे जैसा हम करते हैं वैसा ही करो। उसने खुद के पुलिस कर्मी होने के पहचान पत्र भी भेजे। ईडी के नाम का गिरफ्तारी वारंट भी भेजा।