साइबर ठगी: वीडियो कॉल पर धमकी देकर पूर्व फायर अधिकारी से 21 लाख ऐंठे

Ahmedabad. साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें अहमदाबाद शहर के पूर्व प्रभारी मुख्य दमकल अधिकारी रह चुके बी एच पटेल (76) को वीडियो कॉल पर डरा धमका कर उनके पास से 21 लाख रुपए ऑनलाइन ऐंठ लिए।
उन्होंने इस संबंध में 24 नवंबर को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसमें बताया कि उनके साथ यह घटना 9 जून से 11 जून के दौरान हई।
मणिनगर निवासी पटेल को 9 जून की सुबह 10.30 बजे एक अज्ञात नंबर से वॉट्सएप पर वीडियो कॉल आया, सामने वाले व्यक्ति ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच पीएसआई मोहन सिंह बताते हुए कहा कि स्पाइस जेट के मालिक के बंगले में रेड की गई है। वहां से कई लोगों के आधारकार्ड मिलेहैं, जिसमें आपका आधार कार्ड भी मिला है, जिसका उपयोग मनी लॉन्डरिंग के मामले में हुआ है। ऐसे में रात को आपके घर पुलिस आएगी, आपको क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करेगी और क्राइम ब्रांच ले जाएगी। थर्ड डिग्री देगी और 90 दिनों तक जेल में रखेगी। टॉर्चर करेगी। जिससे जैसा हम करते हैं वैसा ही करो। उसने खुद के पुलिस कर्मी होने के पहचान पत्र भी भेजे। ईडी के नाम का गिरफ्तारी वारंट भी भेजा।
दूसरे दिन फिर वीडियो कॉल करके कहा कि सुप्रीमकोर्ट के जज ने तुम्हारी और परिवार के सभी सदस्यों की पर्सनल जानकारी और बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी है।
जानकारी देने पर कहा कि यह पैसे व्हाइट मनी हैं या नहीं उसकी जांच करनी है, जिससे पैसों को वैरिफिकेशन के लिए भेजना होगा। व्हाइट मनी होगी तो लौटा दी जाएगी। उसकी बात पर विश्वास कर उन्होंने आरोपी के बताए बैंक खातों में अलग अलग करके 20.90 लाख रुपए की नकदी ट्रांसफर कर दी। आरोपी के भेजे दस्तावेज उन्होंने उनके बेटे को भेजे थे। पैसे कटने का मैसेज बेटे को गया तो उन पर फोन आया कि कोई अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना, फोन नहीं उठाना यह सभी ठग हैं। उन्होंने 1930 पर फोन कर शिकायत की और अब एफआईआर दर्ज कराई है।
