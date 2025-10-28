दिल्ली से हिम्मतनगर पहुंचा साइकिल यात्री आरव

हिम्मतनगर. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 13 साल का आरव भारद्वाज मंगलवार को हिम्मतनगर पहुंचा।
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक साइकिल यात्रा पर निकला आरव 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेगा।
हिम्मतनगर में सांसद शोभना बारैया, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आरव का स्वागत कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हरी झंडी दिखाई।
यह यात्रा 19 अक्टूबर को नई दिल्ली से शुरू हुई। अब तक दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, धारुहेड़ा, शाहजहांपुर, कोटपूतली, शाहपुरा, जयपुर, किशनगढ़ और उदयपुर होते हुए आरव हिम्मतनगर पहुंचा।
