16 फीट ऊंचे, 600 किलो वजन के अखंड शक्ति त्रिशूल के अहमदाबाद में दर्शन आरंभ

यह त्रिशूल उत्तरकाशी में स्थित 1500 वर्ष पुराने त्रिशूल की प्रतिकृति है। इसे आगामी दिनों में अंबाजी के प्रसिद्ध त्रिशूलिया घाट पर स्थापित किया जाएगा। कलक्टर मिहिर पटेल ने बताया कि यह स्थान पैदल आने वाले भक्तों के लिए कठिन रहा है और यहांं दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। ऐसे में उत्तरकाशी के त्रिशूल की प्रतिकृति यहाँ स्थापित करने का विचार अहमदाबाद के जय भोले ग्रुप ने प्रस्तुत किया। ग्रुप ने उत्तरकाशी के महंत से अनुमति प्राप्त कर इस कार्य को आगे बढ़ाया।